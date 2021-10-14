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Ardahan'daki Armutveren Gölü çevresi sonbahar renklerine büründü

14.10.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'daki Armutveren Gölü çevresi sonbahar renklerine büründü

Ardahan'ın Posof ilçesinde doğal güzelliğiyle öne çıkan Armutveren Gölü çevresi, sonbahar renklerine büründü.

Posof-Türkgözü kara yolunun 12. kilometresinde yer alan Armutveren köyü girişindeki köyden adını alan göl ve çevresi, her mevsim farklı güzelliklere bürünüyor.

Etrafını ağaçlarla kaplı göl, şu sıralar sonbahar dolayısıyla farklı renklere bürünen ağaç ve yapraklarla ayrı bir güzellik sunuyor.

Yörede, yeşil ve sarı tonlara bürünen bitkilerin yanı sıra mantar türleri de dikkati çekiyor.

Bölgede gezinti yapan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Ardahan'da her mevsim farklı güzelliklerin olduğunu söyledi.

Armutveren Gölü çevresinde de özellikle sonbaharda renk cümbüşü yaşandığını dile getiren Demirci, "Bu mevsimde burada yeşilin ve sarının tonlarını bir arada görebilirsiniz. Ayrıca halen rengarenk olan çiçekler var burada. Burası adeta Anadolu'nun bitki ambarı, gezilip görülmeye değer bir yer." dedi.

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