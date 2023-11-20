Ardahan'daki bazı yollarda zincirsiz ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Ardahan ve ilçelerinde etkisini arttıran kar ve yoğun tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Ardanuç ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçişi sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, il genelinde kar ile yoğun tipinin ulaşımı aksattığını belirterek, sürücülerden takoz, çekme halatı ile zincir bulundurmalarını istedi.

Güzergahlarda görev alan jandarma trafik ekipleri, zinciri bulunmayan tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

Öte yandan kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

