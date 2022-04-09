Ardahan'daki Kura Nehri sağanak ve eriyen kar nedeniyle taştı

Ardahan'da havaların ısınmasıyla eriyen kar ve sağanak nedeniyle debisi yükselen Kura Nehri taştı.
Taşkında, Ardahan Köprüsü ile Halil Efendi Mahallesi mevkilerindeki araziler adeta göle döndü. Ayrıca Ardahan Ovası'ndaki bazı meraların bir bölümü su altında kaldı.
Vatandaşlardan Gencay Yıldız, son günlerde yağmurun çok yağdığını ve karların eridiğini anlatarak, "Fakat taşkın güzel görüntüler oluşturdu. Beklenen bir durumdu. Bu taşkının bir zararı yok." dedi.
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