YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan'daki Kura Nehri sağanak ve eriyen kar nedeniyle taştı

Ardahan'daki Kura Nehri sağanak ve eriyen kar nedeniyle taştı

09.04.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'daki Kura Nehri sağanak ve eriyen kar nedeniyle taştı

Ardahan'da havaların ısınmasıyla eriyen kar ve sağanak nedeniyle debisi yükselen Kura Nehri taştı.

Taşkında, Ardahan Köprüsü ile Halil Efendi Mahallesi mevkilerindeki araziler adeta göle döndü. Ayrıca Ardahan Ovası'ndaki bazı meraların bir bölümü su altında kaldı.

Vatandaşlardan Gencay Yıldız, son günlerde yağmurun çok yağdığını ve karların eridiğini anlatarak, "Fakat taşkın güzel görüntüler oluşturdu. Beklenen bir durumdu. Bu taşkının bir zararı yok." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafkas arısının ayrıntılı gen haritası "ana vatanında" çıkarılıyorKafkas arısının ayrıntılı gen haritası "ana vatanında" çıkarılıyor
Süper Lig'de 8 maçtır puan alamayan Göztepe, yarın Kayserispor'u ağırlayacakSüper Lig'de 8 maçtır puan alamayan Göztepe, yarın Kayserispor'u ağırlayacak
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandıAdana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
yağmur Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 9 Nisan Cumartesi

İmsak
04:03
Sabah
05:33
Öğle
12:16
İkindi
15:55
Akşam
18:49
Yatsı
20:13
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölen eşinin onayını alıp evlendi! Aşkı medyumda buldu

Ölen eşinin onayını alıp evlendi! Aşkı medyumda buldu

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Jamaikalı kadın polis fena yakalandı! Cinsel organına...

Jamaikalı kadın polis fena yakalandı! Cinsel organına...

Sağlığımızla oynuyorlar! Çikolata diye yedirdikleri pes dedirtti

Sağlığımızla oynuyorlar! Çikolata diye yedirdikleri pes dedirtti

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.