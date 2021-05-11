YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan'ın orman varlığının artırılması için 100 bin fidan toprakla buluşturuldu

Ardahan'ın orman varlığının artırılması için 100 bin fidan toprakla buluşturuldu

11.05.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'ın orman varlığının artırılması için 100 bin fidan toprakla buluşturuldu

Ardahan'ın orman varlığının artırılması için karaağaç, badem, ceviz, dağ muşmulası, yabani elma ve mahlep çeşitlerinden 100 bin fidan dikildi.

Vali Hüseyin Öner ve beraberindekiler, Ardahan-Kars kara yolu Bereket Ormanı mevkisinde düzenlenen etkinlikte, diktikleri fidanlara can suyu verdi.

Öner, etkinliğin ardından gazetecilere, 100 bin fidanın bugün il genelinde toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Fidanların kentteki köylerde de dağıtıldığını belirten Öner, şunları kaydetti:

"100 bin fidanı toprakla buluşturmak için Ardahan'da ağaçlandırma seferberliği planladık. Buna katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Burada şu an bizler 200 fidanı toprakla buluşturduk. Hedefimiz Ardahan'ın orman varlığını artırmak. Maalesef Türkiye ortalamasının altındayız il olarak. Bu yönde çalışmalarımız sürecek."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ağlaya ağlaya itiraf etti: Ünlü şarkıcının estetik pişmanlığı! Ağlaya ağlaya itiraf etti: Ünlü şarkıcının estetik pişmanlığı!
Ardahan’da uyuşturucu operasyonunda üç kişi yakalandıArdahan’da uyuşturucu operasyonunda üç kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 11 Mayıs Salı

İmsak
03:04
Sabah
04:48
Öğle
12:11
İkindi
16:05
Akşam
19:23
Yatsı
21:00

Ardahan Nöbetçi Eczaneler11 Mayıs Salı

Bahadırbey Eczanesi
Merkez
Derman Göle Eczanesi
Gole
Tümünü Göster
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 17 maça çıktı

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 17 maça çıktı

GÜNCELLEME - Mersin'de karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Mersin'de karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.