Ardahanlılar televizyonu kapatıyor, demledikleri çay eşliğinde kitap okuyor

"Öğrenci ve veliler başta olmak üzere bizimle birlikte o saatte eline kitap alan okumaya başlıyor. Bu sadece öğrenci ve veli ile sınırlı kalmıyor. Şu an askeri personelden, polisten tutun, sağlıkçıya kadar her meslekten katılım var. Sayın Valimiz Hüseyin Öner de kampanyamıza dahil oldu. Yarım saat kitap okumanın ardından bize fotoğraf atıyorlar. Bu fotoğraf kareleri bizi çok mutlu ediyor."

- "Aile bağlarını güçlendirmek adına kampanyayı önemsiyoruz"

Bulut, birkaç kişiyle başladıkları kampanyada binlere ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, kampanyaya il dışından da ilgi gösterildiğini dile getirdi.

Projenin sadece kitap okumayla sınırlı olmadığına işaret eden Bulut, "Bu proje ile amacımız hem kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak hem de aile bireylerini bir arada toplamak. Ailenin kaynaşması ve aile bağlarını güçlendirmek adına önemli görüyoruz. Bu süre zarfında ailelerin bir arada olup, okumaya birlikte başlamaları ve sanal ortamdan uzaklaşmalarını sağlıyoruz. Heyecan çok üst düzeyde, katılım yoğun." ifadelerini kullandı.