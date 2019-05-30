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Arefe köftesi tarifi | Arefe köftesi nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.05.2019 16:48 | Son Güncelleme

Osmanlı mutfağından günümüze miras kalan arefe köftesi, bir tür içli köftedir. Lezzetiyle damakları bayram ettiren arefe köftesi tarifi biraz zahmetli olsa da denemeye değer. 18. yüzyıldan günümüze uzanan bu enfes yemeği denemek isteyenler için detaylı bir şekilde tarifini vereceğiz.

Arefe köftesi tarifi | Arefe köftesi nasıl yapılır?

Klasik Osmanlı mutfağının en önemli tariflerinden biri olan arefe köftesi bademli, kuruyemişli ve kuzu kıymayla hazırlanan bir içli köfte türüdür. Misafirlerinizin için tercih edebileceğiniz arefe köftesi ile muazzam bir yemek hazırlayabilirsiniz.

Arefe köftesi tarifi için malzemeler

500 gr kuzu kıyma
2 adet kuru soğan
200 gr ince bulgur
100 gr çekilmiş toz haline getirilmiş badem
Yarım çay kaşığı kakule
Yarım çay kaşığı anason
Yarım çay kaşığı tarçın
Tuz
Karabiber

Arefe köftesi nasıl yapılır?

Kıymanın üçte ikisini, incecik doğranmış soğanların yarısını, bulgur, anason ve tuzu derin bir kaba alıp yoğurun. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra karışımı bir kenarda üzerini örterek bekletin.
Kalan kıymayı ve soğanı tavada kavurun. İki malzeme de güzelce piştikten sonra kakule ve badem tozunu ekleyin. 10 dakika daha kavurmaya devam edin. İç harcınız hazır.
Yoğurduğunuz bulgurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Tıpkı içli köfte yapar gibi, bulgurlu karışımın ortasına parmağınızı bastırarak bir yuvarlak açın.
İçini hazırladığınız harç ile doldurun. Yine içli köftenin ağzını kapatır gibi kapatın ve elinizde yuvarlayarak şekil verin.
Kaynamış tuzlu suyun içine köfteleri koyun ve 10 dakika boyunca haşlayın.
Servis ederken üzerine tereyağı gezdirebilirsiniz.
Dilerseniz köfteleri haşlamak yerine kızartabilirsiniz. Afiyet olsun...


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