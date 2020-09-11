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Arguvan’da Covid-19 denetimi arttırıldı

MALATYA HABERLERİ  | 11.09.2020 11:30 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artış gösterdiği Malatya’nın Arguvan ilçesinde Covid-19 denetimi arttırıldı.Arguvan Kaymakamlığının koordinasyonunda, Kaymakamı Gökhan Dolaş, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ile emniyet, jandarma, zabıta, Toplum Sağlığı Merkezi ile ilçe Tarım Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs (Covid-19) önlemlerine ilişkin, işletmeleri tedbirli olunması konusunda bilgilendirip denetimler gerçekleştirdi.Arguvan’da korona virüs tedbirleri kontrolü için sık sık denetimler yapılıyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artış gösterdiği Malatya’nın Arguvan ilçesinde Covid-19 denetimi arttırıldı.
Arguvan Kaymakamlığının koordinasyonunda, Kaymakamı Gökhan Dolaş, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ile emniyet, jandarma, zabıta, Toplum Sağlığı Merkezi ile ilçe Tarım Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs (Covid-19) önlemlerine ilişkin, işletmeleri tedbirli olunması konusunda bilgilendirip denetimler gerçekleştirdi.
Arguvan’da korona virüs tedbirleri kontrolü için sık sık denetimler yapılıyor. İlçede pazar yeri, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, ticari taksiler, tüm yaşam alanlarında denetim gerçekleştiriliyor.
Vatandaşlara güvenli alan sisteminin kullanımının özellikle hayati önem arz eden maske, mesafe ve temizlik konularında gerekli hassasiyetin gösterilmesi yönünde uyarılarda bulunuldu.
Kaymakamı Gökhan Dolaş, herkesin pandemi ile mücadelede rehavete kapılmadan gerekli duyarlılığı göstermesi gerektiğini dile getirdi.
İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da, salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yaptıkları uygulamada, Covid-19 tedbirlerinin kontrolü maske takma ve sosyal mesafeye uyma konusunda duyarlılık gösteren vatandaşlara da teşekkür etti.

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