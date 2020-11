Arguvanlı muhtarlardan Başkan Gürkan’a teşekkür

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arguvan İlçesi’nde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların istişaresinin yapıldığı toplantıda, önümüzdeki dönemde ilçeye yapılacak olan çalışmalar hakkında Arguvan İlçesi Mahalle Muhtarlarıyla fikir alışverişinde bulunuldu. Gürkan’a teşekkür eden muhtarlar, ayrım yapılmadan yapılan hizmetlerin, şehirdeki birlik ve beraberlik ruhunu artırdığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arguvan’da yapılan çalışmaları yerinde görmek ve incelemek için ilçeyi ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından Arguvan İlçesi’nde yapılan yatırımları yerinde inceleyen Başkan Gürkan, daha sonra Arguvan Kültür Merkezi’nde Arguvan ilçesi Mahalle Muhtarları ile önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaların fikir alışverişinde bulunması için düzenlenen toplantıya katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, Arguvan İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, AK Parti, CHP, MHP ilçe başkanları, mahalle muhtarları, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve ilgili şube müdürleri eşlik etti.

Mahalle Muhtarları istişare toplantısında açılış konuşmalarını yapan Arguvan Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı ve Akören Mahalle Muhtarı Ekrem Aslan, Mahallelerin sorunlarının çözümünde, vatandaşların refahının artırılmasında kamu hizmetlerinde istifade etmeleri konusunda mahalle muhtarları olarak yapılan müracaatların karşılanmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın büyük rolü ve çabası olduğunu belirtti. Aslan, "Başkanım ilçemize yapmış olduğunuz ziyaret bizlere büyük moral ve motivasyon sağlayarak bizleri onurlandırmıştır. Teşriflerinizden dolayı şahsım ve muhtar arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. Bizler hizmetin ayrım olmadan gelmesinden dolayı çok mutluyuz. Bu anlayış, şehirdeki birlik ve beraberlik ruhunu artırmıştır. İlçemiz ve mahallelerimize yapmış olduğumuz katkı ve çabalardan dolayı tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da, iki dönem Arguvan Belediye Başkanlığı görevi içerisinde Büyükşehir Belediyesi ile daha uyumlu çalışma dönemi geçirdiklerini ifade etti. Arguvan ilçesinin bugüne kadar görmediği hizmetleri aldığını belirten Kızıldaş, "Sayın Başkanım sizlerin ve ekibinizin Arguvan’da olması burada sorunlarımızı, bir sonraki yılın programlanmasını bizlerinde düşüncesini alarak yapmanızdaki hassasiyetinizden ve inceliğinizden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Arguvan’da ikinci dönemim. Bu dönem Büyükşehir Belediyesi ile daha büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Arguvan’a bugüne kadar görmediği hizmetler geliyor. Sayın Başkanımızın bu konudaki tavrını tutumunu biliyoruz. Çünkü bir konuşmasında şöyle demişti; ’Güneş herkesin üstüne doğar, partili partisiz, fakir zengin ayırt etmeden herkesin üzerine doğar. O nedenle bizde güneş gibi olmak zorundayız’ demişti. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu sözünü biz sadece teoride değil pratikte, uygulamada da ete kemiğe büründüğünü görüyoruz ve bundan dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Göreve geldiği günden buyana hiçbir parti ayrımı yapmadan tüm Malatyalılara, tüm ilçelere ayrımsız hizmet verdiği için bu anlayışından ve ekibinin tutumundan dolayı gerçekten teşekkür ediyoruz. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Biz birlik ve beraberlik içinde olursak biz bu bütünlüğümüzü, beraberliğimizi ve birliğimizi sürdürürsek bu anlayışı tüm Türkiye geneline yayabilirsek inanın ülkemiz daha da büyüyecektir, gelişecektir ve kalkınacaktır. Büyükşehir Belediyesinin olanaklarının sıkıntılı olduğu bir dönemde hizmetin bu kadar artış göstermesi buda başta Sayın Başkanımız ve ekibinin büyük bir başarısıdır. Arguvan’a tarihinde ilk defa bu kadar asfalt döküldü. Gurup yollarımızın geneli bitti, mahalle yollarımız bitti. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere ekibine teşekkür ediyorum. Bizler bu hizmetleri aldıkça bu ülkeye olan bağlılığımız bu ülkeye olan inancımız daha da pekişiyor ve artıyor" şeklinde konuştu.

Arguvan İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş ise Büyükşehir Belediyesi tarafından çok büyük hizmetlerin yapıldığını gördüklerini belirterek, "Arguvan’ın küçük bir ilçe olmasına rağmen ihtiyaçlarının yerinde tespiti amacıyla yapılan bu toplantıyı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanının bu toplantıya katılım göstermesi de ihtiyaçların yerinde ve zamanında tespiti için önem arz etmektedir. Yapılan yol çalışmaları bizim gibi orta ölçekli bir ilçe için büyük çalışmalar. İnşallah diğer eksikliklerde Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatlarıyla önümüzdeki dönemde yerine getirilecektir" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Belediye hizmetleri olarak rutin yapılacak işlerin yapılacağını ancak esas olanın vatandaşın birliği, beraberliği, dirliği, düzeni ve zihinlerdeki adalet kavramının pekiştirilmesi olduğunu ifade etti. Başkan Gürkan, "Biz Arguvan’ımızı seviyoruz. Meşhur türkülerinin hüznünü değil de bundan sonra coşkusunu, sevincini beste olarak da duymak istediğimizi belirtmek istiyorum. İnşallah acıların veya hüzünlerin değil de sevinçlerin, coşkuların bir ilçesi olmasını arzu ediyoruz. Arguvan kadim bir ilçemizdir. Kültürüyle, insanıyla, nezaketiyle, kibarlığıyla, zarafetleriyle, cömertlikleriyle, misafir perverlikleriyle Arguvan’ı ben yakından tanıyorum. Bizim insanlarımızdan beklentimiz şudur; bize seçimden önce sordular ve dediler ki projeleriniz nelerdir. Ben o zaman dedim ki bizim projemiz insanların birlik ve beraberliğidir dedim. Yani sosyal entegrasyon projesidir dedim. Diğer işler kolay. Ama milletimizi alıştırmışlar. Rutin yapılacak olan işler tabiki yapılacak ama esas olan vatandaşın birliği, beraberliği, dirliği, düzenidir ve zihinlerdeki adalet kavramının zihinlerde pekiştirilmesidir. Yönetim olgusunun ve yönetim kademesinin insanlar arasında bu yönetim adildir, adaletlidir, eşittir, denklikle hareket eder diye zihinlerde bir fikir oluşması lazım. Bunu da yöneticiler yapmak durumundadır. Seçimden önce buralara geldik. Oy verip vermeme çok önemli bir hadise değil. O insanın vicdanı takdiridir. Biz buraya geldiğimizde bütün dükkânlarda bizim fotoğraflarımız vardı. Biz bunu demokrasi bayramı olarak değerlendiririz. Ama demokrasinin sevgi ve barış içerisinde olması çok önemlidir. Bizim her şeyden önce toplumdaki barış ve huzuru ihdas etmemiz lazım. Hangi siyasi olursa olsun siyasetçi olarak eğer toplumda ikilem yaratıyorsak, toplumu ötekileştirme anlayışı içerisinde hareket ediyorsak bu çok doğru bir siyaset anlayışı değildir. İnsanlar, insanların değerlerini istismar ederek kendilerini bir alan açmaya çalışırlar ama biz bunlara müsaade etmeyeceğiz. Hangi görüşe, hangi düşünceye mensup olursa olsun biz bunlara dikkat edeceğiz. İnsanların duygularıyla, inançlarıyla, değerleriyle istismar eden istismar politikasını bırakmamız lazım. Adaleti ve hizmeti esas alacak bir duygu içerisinde hareket edeceğiz. Göreve geldiğimizde 2 yıl içerisinde Malatya’nın hiçbir yerinde yolsuz köy mahalle kalmayacak dedik. Hem yol medeniyettir denecek hem de yolsuz köy olacak, öyle mi? Su medeniyettir hayattır diyeceğiz, şehirlerimizde ve yerleşim yerinde su olmayacak, alt yapı olmayacak, kanalizasyon olmayacak, öyle mi? Bununla ilgili önümüzdeki dönem içerisinde MASKİ, Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Başkanlığı ile birlikte diğer birimlerimiz içinde geçerli olmak üzere herkes görevini en iyi şekilde yapmaya gayret edecek. İlk etapta bizim Büyükşehir’in alanları dâhilinde olan yerleri yapalım daha sonrada ilçe belediyelerimizin imkânlarının bazı konularda zayıf olduğunu biliyoruz ve onlara da üçüncü yıldan sonrada destek vereceğimizi ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Gürkan, “Arguvan’daki insanlarımız hakikaten centilmen, kibar ve zarif insanlar. Ben sizleri seviyorum. Ben aç kalsam kendi evime yemek hazırlayın diyecek kadar Arguvan’da her evde kendimi o evin külfeti gibi yakın hisseden bir yapım var. Onun için bu konuda hiçbir tereddüttünüz olmasın. Biz burada Belediye Başkanımızla, Kaymakamımızla Arguvanımızı daha ileriye götürmek kalkındırmak için Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi muasır medeniyetin üzerine çıkarmak için el birliğiyle gayret edeceğiz. Belediye başkanımız Arguvan’da güzel hizmetler yapıyor. Ben başkanımıza her konuda destek olduğumuzu ve olacağımızı ifade etmek istiyorum. Toplantımızın amacı yapılan çalışmaları yerinde görüp incelemek. İşin büyük kısmında özellikle yol kısmında ve su kanalizasyon çalışmaları başlatılmış. Önümüzdeki sene bunlar bitecek. Sizlerden ricam doğrunun yanında dürüstün yanında erdemli bir şekilde dik olacaksınız. Hakkın yanında olacaksınız. Cesaret insanları zafere, korkaklık ölüme götürür. Sizlerin arasında bulunmaktan dolayı onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Sıcak karşılamanı için de sizlere teşekkür ediyorum. Hünkâr Hacı Bektaşı Veli’nin dediği gibi, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız hep birlikte Arguvan olacağız, hep birlikte Malatya olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" diye konuştu.

Mahalle muhtarları ile yapılan istişare toplantısı sonrasında Arguvan Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı ve Akören Mahalle Muhtarı Ekrem Aslan, muhtarlar adına Arguvan ilçesinde yapılan çalışmalardan dolayı Gürkan’a plaket takdim etti.