YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Arhavi Belediyesi makam aracı haczedildi

Arhavi Belediyesi makam aracı haczedildi

ARTVİN HABERLERİ  | 06.01.2021 12:16 | Son Güncelleme

Arhavi Belediyesi makam aracı haczedildi

ARTVİN (AA) - Arhavi Belediyesi makam aracı, daha önce Arhavi Belediyespor adıyla faaliyet gösteren, AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Arhavi Voleybol takımının eski borçları nedeniyle haczedildi.

Alınan bilgiye göre, takımın eski bir antrenörü ile takımda oynamış eski bir sporcu, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle belediyeyi icraya verdi.

Bu kişilerin toplam 200 bin liralık alacakları nedeniyle belediye otoparkındaki makam aracı, vinçle çekiciye yüklenerek haczedildi.

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, yaptığı açıklamada, belediye ve ilçenin bu tarz olaylarla anılmasından üzgün olduğunu belirtti.

Kurdoğlu, Belediye Başkanlığını devraldıktan sonra Haziran 2019'da belediye meclisi kararıyla voleybol takımıyla tüm ilişkilerini kopardıklarını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 10 yıl boyunca her gün yaptı! İşte büyük değişim 10 yıl boyunca her gün yaptı! İşte büyük değişim
Bu yiyecekler ömrü uzatıyorBu yiyecekler ömrü uzatıyor

Artvin Namaz Vakitleri 6 Ocak Çarşamba

İmsak
06:00
Sabah
07:31
Öğle
12:23
İkindi
14:45
Akşam
17:06
Yatsı
18:32

Artvin Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Çarşamba

Ozan Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Ardanuc
Bayraktar Eczanesi
Arhavi
Halk Eczanesi
Borcka
Yasemin Eczanesi
Hopa
Göktaş Eczanesi
Murgul
Şavşat Eczanesi
Savsat
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.