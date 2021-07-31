Arı Sütü Eğitim Projesi'nin üçüncüsü Silivri'de gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Balparmak Arıcılık Akademisi'nin İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği (İAYB) iş birliğiyle hayata geçirdiği arı sütü üretimine yönelik eğitimlerin üçüncüsü, Silivri'de tamamlandı.

Balparmak'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, arıcılık mesleğinin geleceğine katkı sağlamak amacıyla akademi çatısı altında gerçekleştirdiği "Sürdürülebilir Arıcılık, Katma Değerli ve Verimli Arı Ürünleri Üretim Programı" eğitimlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede İAYB ile nisanda önemli bir iş birliğine imza atan Balparmak Arıcılık Akademisi, proje kapsamında ilki İstanbul Aydos, ikincisi Çatalca, üçüncüsü ise Silivri'de olmak üzere verimli ve kaliteli arı sütü eğitimlerini üç ayrı bölgede gerçekleştirdi.

Arıcılık Akademisi uzmanları tarafından gezici eğitim aracı ve mobil arı sütü üretim konteynerinde gerçekleştirilen eğitimlerin her biri 1 gün teorik, 3 gün pratik olmak üzere toplamda 4 gün sürdü. 27-30 Temmuz'da düzenlenen eğitimde, süreci başarıyla tamamlayan 30 arıcıya sertifikaları Çatalca ve Silivri protokolünün de katıldığı özel bir törenle teslim edildi.

Törene, Orman Genel Müdürlüğü Çatalca Bölge Müdürü Murat Çakır, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hatice Yağmur, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer ile Silivri Belediyesi ve Silivri Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, Balparmak Genel Müdürü Onur Özyurt, Balparmak Hammadde Tedarik Direktörü İsfendiyar Üzümcü, Balparmak Arıcılık Akademisi Eğitim Uzmanı Dr. Ali İhsan Öztürk ve İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk de etkinlikte hazır bulundu.

Teorik ve uygulamalı olarak üç ayrı bölgede düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan ve sertifika alan İstanbullu arıcı sayısı toplamda 80'e ulaştı.

- "İstanbul'da önemli bir arıcılık potansiyeli var"

Törende açıklamalarda bulunan Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, İstanbul'daki zengin bitki örtüsünün metropolde de arıcılık yapma imkanı sağladığını bildirdi.

Şehrin önemli bir arıcılık potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Altıparmak, bu potansiyeli değerlendirmenin ve verimliliği artırmanın yolunun mesleki eğitimden geçtiğini anlattı.

Altıparmak, en büyük amaçlarından birinin arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak olduğunun altını çizerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'de arıcılık mesleğine olan ilgi gün geçtikçe azalıyor, gençler ve kadınlar bu mesleğe yönelmiyor. Bunun yanı sıra birçok arıcımız geleneksel yöntemlerle üretim yapıyor. Bu nedenle katma değerli arı ürünlerinden yeterli verim alınamıyor ve gelir arttırılamıyor. Biz de bu amaçla 2018 yılında Balparmak Arıcılık Akademisi’ni kurduk. Akademide verdiğimiz eğitimlerle gençleri ve kadınları mesleğe kazandırmak için çalışıyoruz. Ayrıca üretimin modern arıcılık teknikleriyle, hijyenik koşullarda devam ettirilmesi için mevcut arıcılara ve arıcı adaylarına eğitimlerle destek veriyoruz. Böylece bal ve diğer katma değerli arı ürünlerinin üretiminin arttırılmasını hedefliyoruz."

Altıparmak, eğitimlerde katma değeri yüksek olan arı sütünün daha kaliteli ve verimli şekilde üretimine odaklandıklarını kaydederek, "Arıcılık mesleğinin gelişimi için üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz ve eğitimlerimizi yaygınlaştırarak daha fazla arıcı ve arıcı adayına ulaşacağız." ifadesini kullandı.

