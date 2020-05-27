YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Arı sütü faydaları saymakla bitmiyor: Gramı 8, kilosu 8 bin TL

Arı sütü faydaları saymakla bitmiyor: Gramı 8, kilosu 8 bin TL

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her yıl nisan-mayıs ayı içerisinde sağımına başlanan ve eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü, kovanlardan çıkartılmaya başlandı. Arı sütü, ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılırken, vücuttaki ölü hücreleri canlandırması nedeniyle rağbet görüyor. Arı sütü ayrıca çocuğu olmayan çiftlerin de tercihlerinin başında yer alıyor. Arı sütü faydaları nelerdir diyenler için bu servet değerinde olan doğal ürünün faydalarından bahsedeceğiz.

Arı sütü faydaları saymakla bitmiyor: Gramı 8, kilosu 8 bin TL

Mucize etkileri nedeniyle dünyanın en pahalı sütü olarak bilinen arı sütü, bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda son derece etkili. Alternatif tıpta çeşitli fiziksel rahatsızlıkları ve bazı kronik hastalıkları tedavi etmek için diyet takviyesi olarak kullanılır.

Arı sütüne olan ilginin ve fiyatının arttığını belirten arıcı Gültekin Bozkurt, "2 yıldır arı sütü üretiyoruz. Geçen sene 4 kilo arı sütü ürettik. Bu yıl da Çarşamba ilçesinde arı sütü üretimine başladık. Erzurum yaylalarında üretime devam edeceğiz. Bu sene 10 kilo arı sütü üretmeyi düşünüyoruz. Geçen yıl 4 kilo sütten toplam 30 bin TL gelir elde ettik. Bu sene de 10 kilo arı sütünden 80 bin TL gelir elde etmeyi ümit ediyoruz. 10 kiloluk arı sütünü üretmek için 3 aylık bir süre yeterli oluyor. 150 kovan arıdan bunu üretebiliyoruz. Kovandaki bir çıtadan toplam 10 gram arı sütü elde ediyoruz. Aşılama sisteme ile çalışıyoruz. Ana arıların aşılarını attıktan 3 gün sonra arı sütünün hasadını yapıyoruz” dedi.

'KORONA SÜRECİNDE ARI SÜTÜNE İLGİ ARTTI'

Vatandaşların korona günlerinde arı sütüne olan ilgisinin arttığını ifade eden Bozkurt, "Arı sütüne talep son yıllarda oldukça arttı. Hele de bu yıl korona virüsü nedeniyle talep oldukça arttı. Uzmanlar arı sütünü kemik gelişimine iyi geldiğini, hücre yenileme özelliğinin olduğunu, mide ağrısına, astıma ve birçok sağlık problemine iyi geldiğini söylüyor. Türkiye’deki arı sütü tüketiminin yüzde 90’ı Çin’den, yüzde 10’u ise Türkiye’den karşılanıyordu. Virüs nedeniyle Çin’den diğer ülkelere giriş olmuyor. Yerli arıcılarımız da bu yıl arı sütü üretimine daha çok yöneldiler. Bu yıl arı sütü üretimi önceki yıllara göre daha fazla olacak. Yeteri miktarda üretebilirsek dünyaya da ihracatını yapabiliriz. Geçen yıl ben Afganistan’a yarım kilo arı sütü gönderdim” diye konuştu.

ARI SÜTÜ FAYDALARI NELERDİR?

Çin tıbbında önemli bir yere sahip olan arı sütü, çeşitli hastalıkları önlemek ve gençleşmek amacıyla kullanılır.

Düzenli olarak tüketilen arı sütü, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Kalp krizi riskini en aza indirir.

İçerdiği letisin sayesinde sindirim sistemini ve karaciğer fonksiyonlarını iyileştirir. Kilo vermeye yardımcıdır.

Arı sütü, vücudumuzun üretemediği ancak ihtiyacımız olan amino asitlerin 8'ini içerir. Bu sebeple servet değerinde bir besindir. Arı sütü bu sayede hücresel rejenerasyonu, kemik gücünü artırabilir, kas gelişimini ve büyümesini hızlandırabilir, ve vücudumuzdaki hormonal / enzimatik süreçleri optimize edebilir.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpekler aç kalmasın diye yapmış! Gören şaşıp kaldı Köpekler aç kalmasın diye yapmış! Gören şaşıp kaldı
Aldığınız tavuk göğsü üzerinde beyaz çizgiler varsa...Aldığınız tavuk göğsü üzerinde beyaz çizgiler varsa...
Cupcake tarifi! Pamuklara sarıp sarmalamak isteyeceksinizCupcake tarifi! Pamuklara sarıp sarmalamak isteyeceksiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

İbrahim Tatlıses'in konseri sosyal medyayı salladı!

İbrahim Tatlıses'in konseri sosyal medyayı salladı!

Cemal Can ile Danla Bilic şifreli konuştu!

Cemal Can ile Danla Bilic şifreli konuştu!

Survivor Aycan gözyaşlarına boğuldu: Olmuyor artık bitti

Survivor Aycan gözyaşlarına boğuldu: Olmuyor artık bitti

Eski yarışmacıdan, Yasin için olay sözler!

Eski yarışmacıdan, Yasin için olay sözler!

Hilal Özdemir'e yardım Haluk Levent'ten geldi!

Hilal Özdemir'e yardım Haluk Levent'ten geldi!

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Canlı Yayın: Papaz Eriği mi? Can Eriği mi?

Canlı Yayın: Papaz Eriği mi? Can Eriği mi?

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çeşme kavunu tescilleniyor: Uygun koşullarda 6 aydan fazla dayanıyor

6 aydan fazla dayanıyor! Sulu sulu kavun yemek isteyenler tercih ediyor

Dünyanın en pahalı meyvesi Yubari kavunu da koronavirüsten etkilendi

Dilimi 315 bin liraydı! Koronavirüs onu da etkiledi

Tavuk göğsü üzerinde bulunan beyaz çizgilere dikkat!

Aldığınız tavuk göğsü üzerinde beyaz çizgiler varsa...

Irak'ta bayramın vazgeçilmez tadı kileçe geleneği sürüyor

Komşuda bayram geleceği: Kız ve erkek çocukları için ayrı hazırlanıyor

Bayramda metabolizmanızı dengeleyin

Bayramda metabolizmanızı dengeleyin

Ramazan Bayramı'na özel yöresel tatlısı: Açma kahke nasıl yapılır?

Ramazan Bayramı'na özel yöresel tatlısı: Açma kahke nasıl yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.