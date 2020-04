Arı sütü Sakarya’da üretilecek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, arı sütünün artık Sakarya’da üreticeğini belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya’da arıcılığın ve arı üretiminin daha iyi yerlere gelebilmesi adına bir toplantı düzenledi. Her sektörde olduğunu gibi arıcılık sektöründe de vatandaşların yanında olduğunu belirten Başkan Yüce, arı üreticilerine destek olmak amacıyla 2 tır arıcılık malzemesi hediye etti. Toplantıya Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Daire Başkanları, basın mensupları ve arıcılık üreticileri katıldı.

Topraksız tarım yapmayı hedefliyoruz

Hemen her sektörde olduğu gibi tarım sektörünün de Sakarya’nın vazgeçilmezi olduğunu ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Tarım sektörü de bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Büyükşehir olarak her türlü katkıyı, her türlü imkanı üreticilerimize seferber etmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan Alancuma’daki 500 dekarlık ‘Tarım Uygulama Merkezi’ni üniversitemiz ile işbirliği halinde yürütmekteyiz. Fidan A.Ş. ve Sera A.Ş. ile de topraksız tarım yapmayı hedefliyoruz” dedi.