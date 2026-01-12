Fulya Öztürk'ten Hadise'ye İran tepkisi! Paylaşıp sildi

Şarkıcı Hadise İran'da yaşananlara dair sessiz kalmadı ve bir paylaşımda bulundu. Bunun üzerine Fulya Öztürk Hadise'ye tepki gösterdi. İşte yaşananların detayları...

Hadise sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Sessiz kalamam. İran'da insanlar yalnızca duyulmak için hayatlarını riske atıyor. Manşetlerin ardında rakamlar değil, gerçek hayatlar var: aileler, öğrenciler, emekçiler… Hepsi onur ve özgürlük istiyor. İran, yanındayız. Seni görüyor, seni duyuyoruz. Yüzümüzü çevirmeyelim."

FULYA ÖZTÜRK'TEN UYARI GELDİ

Ancak bu sözler Fulya Öztürk'ü rahatsız etti. Öztürk Hadise'ye tepki göstererek "Keşke Gazze için de sessiz kalamam deseydiniz. Biraz Ortadoğu'da ne yapılmaya çalışılıyor araştırmanızı ve haber izlemenizi tavsiye ederim. Ve gerçekten Türkiye çıkarlarını dikkate alarak konuşmanızı..." dedi.

Sosyal medyada bu ifadelere de Hadise'ye de tepki yağdı. Fulya Öztürk kendisine ve Hadise'ye gelen tepkiler üzerine paylaşımı sildi ve şu açıklamada bulundu:

"Dostlar biraz doluyuz, farkındayım. Bizim kendi aramızda daha birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Mesajım da bunun içindi. Bazı arkadaşlar yaşananları İran meselesini ABD-İsrail tehdidi olarak görememiş olabilir. Hadise hanımın ya da bir başkasının linç edilmesini istemem. Birlik içinde olalım."