İmza için İstanbul'a gelmişti! Galatasaray'da transfer krizi: Taraftar çıldırdı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kayedilen Süper Kupa moralleri bozarken transferde de beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz günlerde genç oyuncu Can Armando Güner'i İstanbul'a getirirken transferin askıya alınabileceği öğrenildi. Kulüp yönetiminin, gelişmeler sonrası hamleyi sezon sonuna erteleme seçeneğini masaya aldığı öğrenildi.

TRANSFER TIKANDI

Sürecin tıkanmasındaki en önemli etken, Can Armando Güner’in Borussia Mönchengladbach ile olan sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması olarak gösterildi. Bu durum, Alman kulübünün transfer konusunda daha temkinli davranmasına yol açtı.

KULÜBÜNDEN İZİN ALMADI

Alman basınından Rheinische Post ise dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Haberde, genç oyuncunun hastalık izni gerekçesiyle antrenmanlara katılmadığı ve kulübünden resmi izin almadan İstanbul’a gelerek Galatasaray ile görüştüğü öne sürüldü.

"BİZE KİMSE ULAŞMADI"

Gladbach cephesinden gelen açıklamalar da iddiaları güçlendirdi. Sportif Direktör Rouven Schröder, yaşananlara dair şaşkınlıklarını gizlemezken, “Can Armando Güner'in İstanbul'a gitmesi bizi şaşırttı çünkü kulübümüze ulaşan resmi bir teklif olmadı. Bizimle iletişime geçmek isteyenler için tüm telefon ve e-posta bilgilerimiz kulübün internet sitesinde yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Schröder ayrıca oyuncunun takım içindeki konumuna da değinerek, “O bir süper yetenek değil, bizde çok sayıda bulunan yeteneklerden biri.” sözleriyle değerlendirmede bulundu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray’ın nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu olurken, transferin sezon sonuna kalma ihtimali her geçen gün daha da güçleniyor.