Tarım ve Orman Bakanlığı’nca ‘Arıcılık Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesi’ programı kapsamında uygulanan arı yetiştiriciliği destek başvuruları başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destek programları arasında yer alan ‘Arıcılık Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesi’ programı kapsamında yetiştiricilere yüzde 50 hibeyle ekipman desteği başvuruları başladı. 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak başvuruda arı yetiştiricilerine sağlanacak destek miktarı ise 30 bin lirayı geçmeyecek.

Osmaniye İl Tarım Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlığımızca uygulanan ‘Arıcılık Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklemesi’ başvuruları 04-22 Ocak 2021 tarihleri arasında bizzat İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılacaktır. Başvuru esnasında istenilen belgeler 2 nüsha düzenlenecektir. Destekleme başvuru şartlarını taşıyan yetiştiricilerimiz ekte belirtilen listede bulunan makine, alet ve ekipmanlar için başvur yapabileceklerdir. Hibe oranı yüzde 50 olup toplam hibe miktarı KDV hariç 30 bin lirayı geçmeyecektir. Makine, alet ve ekipmanların KDV hariç birim fiyatları İl Müdürlüğümüzce kurulacak komisyon tarafından başvurular sona erdikten sonra belirlenecek olup, alınan makine, alet ve ekipmanlara ait KDV tutarı ve hibe tutarı 30 bin lirayı geçen tutar yetiştiricinin kendisi tarafından uygulanacaktır” denildi.