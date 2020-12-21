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Ariana Grande ile Dalton Gomez nişanlandı

21.12.2020 15:14 | Son Güncelleme:
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Ariana Grande ile Dalton Gomez nişanlandı

ABD'li şarkıcı Ariana Grande, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Dalton Gomez ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Grande, mutlu haberi sosyal medya hesabından tektaş yüzüğünü paylaşarak duyurdu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande ile sevgilisi Dalton Gomez nişanlandı.

MUTLU HABERİ DUYURDU

27 yaşındaki şarkıcı mutlu haberi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Ariana Grande, Gomez'in kendisine aldığı pırlanta ve inciden oluşan tektaş yüzüğünü yayınladı.

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Grande'nin gönderisine takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajları yağdı.

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"BU ONUN GEÇMİŞ İLİŞKİLERİNDE YAPAMADIĞI BİR ŞEYDİ"

Us Weekly’nin haberine göre, ikiliye yakın kaynaklar "Ariana çok heyecanlı. Dalton’u tanımaktan ve spot ışıklarından uzakta onunla aşk yaşamaktan dolayı çok mutlu. Bu, onun geçmiş ilişkilerinde yapamadığı bir şeydi. Birbirlerine çok aşıklar ve hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmek için söz verdiler" diye konuştu.

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Şarkıcı ve sevgilisi ilk kez şubat ayında Los Angeles'ta bir mekanda yemek yerken görülmüş ve aşk yaşadıkları iddia edilmişti.

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