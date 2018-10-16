Ariana Grande ile Pete Davidson ayrıldı

Ariana Grande ve Pete Davidson, mayıs ayında kamuoyuna birlikte olduklarını açıklamış ve haziranda evlilik yolunda ilk adımı atarak, nişanlanmıştı.

İlişkileriyle örnek gösterilen çift, aşklarını kameralar önünde de yaşıyordu. Ancak önceki gün ikiliden hayranlarını üzen bir açıklama geldi.

Ortak bir bildiri yayınlayan ünlü şarkıcı ve komedyen, "Beraberliğimizi bitirmek için doğru zamandayız" diyerek ayrıldıklarını ifade etti.

ESKİ SEVGİLİNİN ETKİSİ BÜYÜK

Ayrılıkta Grande’nin geçtiğimiz ay aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybeden eski sevgilisi Mac Miller’ın büyük etkisinin bulunduğu iddia edildi.

Ani ölüm nedeniyle büyük üzüntü yaşayan 25 yaşındaki şarkıcı, üç konserini iptal etmek zorunda kalmıştı. Grande daha sonra eski sevgilisine veda mesajı kaleme almıştı.

