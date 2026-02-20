Mehmet Ali Erbil’in eşi Gülseren Ceylan tesettüre girdi! Oruç tutup teravihe gitti

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda hayatını Gülseren Ceylan ile birleştirmiş ve bu evlilik magazin gündeminde yer almıştı.

Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Gülseren Ceylan, yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tesettüre giren Ceylan, paylaşımlarının altına, "Çok şükür, böyle görmek de varmış kendimi." notunu ekledi.

Gülseren Ceylan oruç tutup teravih namazı kılmaya gitti. O anları peş peşe yayınlayan ünlü isim kısa sürede gündem oldu.