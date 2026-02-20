MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil’in eşi Gülseren Ceylan tesettüre girdi! Oruç tutup teravihe gitti

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 46 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Gülseren Ceylan Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tesettüre girdi. Ünlü ismin son hali kısa sürede gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda hayatını Gülseren Ceylan ile birleştirmiş ve bu evlilik magazin gündeminde yer almıştı.

Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Gülseren Ceylan, yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tesettüre giren Ceylan, paylaşımlarının altına, "Çok şükür, böyle görmek de varmış kendimi." notunu ekledi.

Gülseren Ceylan oruç tutup teravih namazı kılmaya gitti. O anları peş peşe yayınlayan ünlü isim kısa sürede gündem oldu.

