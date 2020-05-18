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Arıcılara ’aşırı sıcak’ uyarısı

AYDIN HABERLERİ  | 18.05.2020 11:14 | Son Güncelleme

Tabiat olaylarını önceden hisseden özellikleri ile nadir canlılardan biri olan arılar son yılların en sıcak mayıs ayının yaşanması nedeniyle strese girdi.

Tabiat olaylarını önceden hisseden özellikleri ile nadir canlılardan biri olan arılar son yılların en sıcak mayıs ayının yaşanması nedeniyle strese girdi. Yaklaşık 40 yıldır ilk defa böylesine ani bir ısı artışı yaşandığını belirten Aydın Arı yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, devam eden sıcaklara karşı arıcıların gerekli tedbirleri almasını istedi.
Ege ve Akdeniz’de yer yer 43 dereceye kadar ulaşan ve güneş altında 55 dereceye kadar hissedilen sıcakların arıları strese soktuğunu belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Haziran temmuz ve ağustos aylarında görmeye alışık olduğumuz sıcaklıklar ile mayıs ayında karşılaştık. Arılar hisli ve mevsimsel olayları önceden hissedebilen canlılardır. Lakin Mayıs ayında ender görülen ani bir sıcaklık artışı arıları bile strese soktu” diyerek arıcıların aşırı sıcaklıklara karşı gerekli tedbirleri şimdiden almasını istedi.
Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcakların en çok Ege ve çevresinde hissedildiğini belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Arılar aşırı sıcak ve soğuklara karşı oldukça narin canlılardır. Bu nedenle korunması gerekir. Mevsimsel değişikliklere önceden hissetmesine rağmen son yaşana arılar strese girdi. Arıların rahatlaması için arıcılarımızın kovanların havalandırma sistemlerini kontrol etmeli. Arılar için 37 derecenin üzerindeki sıcaklıkların sıkıntıdır. Bu yıl bu sıcaklıkları mayıs ayında görmeye başladık. Arıcılarımızın havalandırma sisteminin yanından kovanları kireçlemesini, örtü tahtası yerine kullanılan malzemeyi izolasyon görevi gören malzemelerle değiştirmelerini öneriyoruz” dedi.

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