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Arıcılık ve ipekböcekçiliği projeleri hibe desteği

19.01.2021 13:27 | Son Güncelleme:
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Arıcılık ve ipekböcekçiliği projeleri hibe desteği

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, arıcılık ve arı ürünleri üretiminde kullanılacak makine-ekipman alımına yüzde 50, ipek böceği yetiştiriciliği yatırımları dut bahçesi tesisi ile toplu besleme evi inşaatına ve makine-ekipman alımına da yüzde 100 hibe desteği sağlanacağını söyledi.İl Müdürü Yoldaş, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, üretim ve kalitenin yükseltilmesi için arıcılık ve ipekböcekçiliği yetiştiriciliğinde yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak modern işletmelerin kurulması ve makine, alet, ekipman alımına yönelik yatırımlara hibe desteği sağlayacağını söyledi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, arıcılık ve arı ürünleri üretiminde kullanılacak makine-ekipman alımına yüzde 50, ipek böceği yetiştiriciliği yatırımları dut bahçesi tesisi ile toplu besleme evi inşaatına ve makine-ekipman alımına da yüzde 100 hibe desteği sağlanacağını söyledi.
İl Müdürü Yoldaş, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, üretim ve kalitenin yükseltilmesi için arıcılık ve ipekböcekçiliği yetiştiriciliğinde yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak modern işletmelerin kurulması ve makine, alet, ekipman alımına yönelik yatırımlara hibe desteği sağlayacağını söyledi. Bilecik’te arıcılık ve arı ürünleri üretiminde kullanılacak makine-ekipman alımına yüzde 50, ipek böceği yetiştiriciliği yatırımları dut bahçesi tesisi ile toplu besleme evi inşaatına ve makine- ekipman alımına da yüzde 100 hibe desteği sağlanacağını anlatan İl Müdürü Yoldaş sözlerine şöyle devam etti;
"Arıcılık hibe desteğine Arı Yetiştiricileri Birliği veya Bal Üreticileri Birliğine üye olup 3 yıldır Arıcılık kayıt sistemine (AKS) kayıtlı, 50 ve üstü arılı kovana sahip yetiştiriciler başvurabilecektir. İpekböcekçiliği başvurularında ise toplu besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi, toplu besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı yatırımları, tekli besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi yatırımlarında hibe desteği sağlanacaktır. İpekböceği ve arıcılığa yapılan hibe desteklemesi programına başvuracak olan yetiştiricilerimizin 22 Ocak tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Projeler hakkında detaylı bilgi almak isteyen yatırımcıların Bilecik il/ ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca ’Projenin Uygulama Esasları Tebliğine’ aşağıda belirtilen adresten ulaşılabilecektir."

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