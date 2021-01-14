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Arif Şekeroğlu, Grand Park Lara’nın yeni İşletme Müdürü oldu

14.01.2021 12:52 | Son Güncelleme:
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Arif Şekeroğlu, Grand Park Lara’nın yeni İşletme Müdürü oldu

Corendon Hotels & Resorts çatısı altında faaliyet gösteren Grand Park Lara’nın yeni İşletme Müdürü, turizm alanında uzun süreli deneyim sahibi olan Arif Şekeroğlu oldu.Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’da Lara-Kundu bölgesinde 35 bin metrekare alana kurulu Grand Park Lara’nın yeni İşletme Müdürü Arif Şekeroğlu, daha önce turizm-otelcilik sektöründe yöneticilik görevlerinde bulunmuştu.Corendon ailesinin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Arif Şekeroğlu, "Yeni dönemde misafirlerimize nitelikli hizmet vermeye ve onları evlerinde hissettirmeye devam edeceğiz.

Corendon Hotels & Resorts çatısı altında faaliyet gösteren Grand Park Lara’nın yeni İşletme Müdürü, turizm alanında uzun süreli deneyim sahibi olan Arif Şekeroğlu oldu.
Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’da Lara-Kundu bölgesinde 35 bin metrekare alana kurulu Grand Park Lara’nın yeni İşletme Müdürü Arif Şekeroğlu, daha önce turizm-otelcilik sektöründe yöneticilik görevlerinde bulunmuştu.
Corendon ailesinin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Arif Şekeroğlu, "Yeni dönemde misafirlerimize nitelikli hizmet vermeye ve onları evlerinde hissettirmeye devam edeceğiz. Hizmet çeşitliliğini artırmayı planladığımız önümüzdeki süreçte misafirlerimizin sağlığını korumak adına en üst düzey tebdirleri almayı da sürdüreceğiz. " dedi.

Arif Şekeroğlu, Grand Park Lara’nın yeni İşletme Müdürü oldu

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