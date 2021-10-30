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Arif Susam kimdir, aslen nereli? Arif Susam kaç yaşında?

30.10.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler programı konuklarından Arif Susam’ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Susam'ın yaşı ve memleketi merak konusu. Peki Arif Susam kimdir, aslen nereli? Arif Susam kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Arif Susam kimdir, aslen nereli? Arif Susam kaç yaşında?

Sevilen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in bugünkü konuklarından biri Arif Susam oluyor. Susam'ın yaşı ve memleketi merak edliyor. Peki Arif Susam kimdir, aslen nereli?

ARİF SUSAM KİMDİR?

Arif Susam 1956 yılında dünyaya gelmiştir. 5 sene Kumkapı bir restoranda sahne alan Arif Susam aslen Elazığ'lıdır. Susam, orkestra şefliği ve İstanbul konservatuarı klasik batı müziği bölümünde yatılı olarak sekiz yıl müzik eğitimi almıştır. Susam, piano, sibemol klarnet, alto saksafon, tenor saksafon gibi farklı pek çok enstrüman da çalmaktadır.

Albümlerinin neredeyse tamamını canlı kayıt şekilde hazırlayan Susam, şarkılarının arasında konuşması ile ünlü taverna müziği şarkıcısı olarak tanımlanmaktadır. 14 sene boyunca bir restoranda sahne alan Arif Susam askerliğinide Yeniköy Orduevi’nde tamamlamıştır. Arif Susam, 1980 yılında evlenmiştir ve 2 çocuk babasıdır.

Susam, ilk albümü Efsane Aşk 1984 yılında piyasaya sürülmüş daha sonra 1986 yılında Taverna Yıldönümü aldı kaset ile 1.5 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaşmıştır. Bugüne dek toplamda 15 albümü çıkan sanatçı 4 sinema ve video filminde başrol oynamıştır.

1977 senesinde askerliğini İstanbul Yeniköy Kalender Orduevi’ nde orkestra şefi olarak yapmıştır. 1982 senesinde Tarabya'da bir restoranda tek başına pianosuyla programlara başlamış ve tam 14 sene devam etmiştir. 5 sene kadar Kumkapı'da bir restoranda sahne almıştır. 1984 senesinde çıkardığı “Yıldönümü” adlı albümü ile meşhur olmuştur.


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Arif Susam
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