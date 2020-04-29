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Arifegazili’de 6 ev karantinaya alındı

ÇORUM HABERLERİ  | 29.04.2020 11:09 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde 6 evin karantinaya alındığı öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, bin 400 kişinin ikamet ettiği köyde bir vatandaşın yapılan Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine kişinin ve ailesinin temasta bulunduğu ve toplam 31 kişinin ikamet ettiği 6 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından 14 gün süreyle karantina altına alındı.Karantina süresince evlere giriş çıkışların yapılmayacağı ve ihtiyaçlarının köy muhtarlığı ve kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı belirtildi.

Arifegazili’de 6 ev karantinaya alındı

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde 6 evin karantinaya alındığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, bin 400 kişinin ikamet ettiği köyde bir vatandaşın yapılan Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine kişinin ve ailesinin temasta bulunduğu ve toplam 31 kişinin ikamet ettiği 6 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından 14 gün süreyle karantina altına alındı.
Karantina süresince evlere giriş çıkışların yapılmayacağı ve ihtiyaçlarının köy muhtarlığı ve kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı belirtildi.

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Yüksel Ecz. Eczanesi
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Mecitozu
Topçuoğlu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Gülcan Eczanesi
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