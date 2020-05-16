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Arıların bal üretmesi için akasya ağaçlarına aşı yapıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.05.2020 11:47 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Ahmet Ersöz, mahallesinde bulunan akasya ağaçlarına arıların bal üretmesi için aşı yapıyor.Emet ilçesinde tarım ve aynı zamanda esnaflıkla uğraşan Ahmet Ersöz, yaptığı açıklamada, ’’Mahallemizde bulunan akasya ağaçları beyaz akasya ve çiçek açmıyor.

Kütahya’nın Emet ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Ahmet Ersöz, mahallesinde bulunan akasya ağaçlarına arıların bal üretmesi için aşı yapıyor.
Emet ilçesinde tarım ve aynı zamanda esnaflıkla uğraşan Ahmet Ersöz, yaptığı açıklamada, ’’Mahallemizde bulunan akasya ağaçları beyaz akasya ve çiçek açmıyor. Ben bu ağaçları mor akasya ile aşlayıp 3 yıl gibi kısa sürede çiçek açmasını sağlıyorum. 10 yıldır belirli aralıklarla aşılama çalışmalarına devam ediyorum. Mahallemizin yakınında bulunan ve arıcılıkla uğraşan aileler bu durumdan oldukça memnun. Arılar mor akasyanın açan çiçeklerinden polen alıp bal üretiyor. Bu bal lezzet olarak ve kalite olarak oldukça güzel oluyor. Ayrıca görsel olarak bu mevsimde mahalle halkımız için eşsiz bir güzellik sunuyor’’ dedi.

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