Arım Balım Peteğim film konusu izleyiciler tarafından merak edildi. Bir döneme damgasını vurmuş Türk filmi, kendini ilgiyle izletmeye devam ediyor. Peki Arım Balım Peteğim film konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Cüneyt Arkın'lı Arım Balım Peteğim film konusu ve oyuncuları...

ARIM BALIM PETEĞİM FİLM KONUSU NEDİR?

Mehmet, geçimini dedektiflik yaparak sağlayan bir adamdır. Son olarak sosyete çapkını Harun'u takip eden Mehmet, Harun'un evli bir iş adamının eşi ile birlikte olduğunu öğrenir. Mehmet, bu haberi iş adamına söyleyince adam Harun'u öldürmeye karar verir. Bu cinayeti engellemek isteyen Mehmet'in kızı Zeynep, Harun'u uyarmaya karar verir.

Bu sayede taşına Harun ve Zeynep birbirine aşık olur. Ancak Harun, Zeynep ile birlikte olduktan birkaç ay sonra uzun bir iş seyahatine çıkarak genç kadını terk eder. Bu sırada hamile olan Zeynep, çocuğunu yalnız büyütmek zorunda kalır. Aradan geçen yılların ardından Harun ile Zeynep'in yolları yeniden kesişir.

ARIM BALIM PETEĞİM OYUNCULARI

Başrollerini Türkan Şoray ve Cüneyt Arkın'ın paylaştığı Arım Balım Peteğim filminin oyuncu kadrosu şöyle:

Türkan Şoray, Cüneyt Arkın, Münir Özkul, Aziz Basmacı, Ergun Köknar, Cevat Kurtuluş, Aynur Aydan, Sami Hazinses





