Günlerdir tedavi görüyordu! Dilan Polat taburcu oldu! İlk paylaşım geldi

İzmir'de uğradığı silahlı saldırıda yakın koruması ve aynı zamanda eşinin kuzeni olan Can Polat'ı kaybetmesinin adından zor günler geçiren Dilan Polat, art arda yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle psikolojik destek almak amacıyla hastaneye yatırılmıştı.

Dilan Polat'ın hastaneye kaldırılmasının hemen sonrasında ise mahkeme kararıyla milyonlarca takipçisi olan Instagram, TikTok ve YouTube hesaplarına erişim engeli getirilmişti.

Günlerdir sağlık durumu merak edilen Dilan Polat'tan yeni haber geldi. Dilan Polat, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Engin Polat, eşinin eve dönüşünü sosyal medya hesabından 'Umarım evimizin huzuru sana şifa olur.' notuyla duyurdu. Dilan Polat'ın son hali ise dikkat çekti.