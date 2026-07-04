MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Günlerdir tedavi görüyordu! Dilan Polat taburcu oldu! İlk paylaşım geldi

Can Polat'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından zor günler geçiren Dilan Polat'ın hastaneye yatırıldığı öğrenilmişti. Günlerdir tedavi gören Dilan Polat taburcu oldu.

Günlerdir tedavi görüyordu! Dilan Polat taburcu oldu! İlk paylaşım geldi
Öznur Yaslı İkier

İzmir'de uğradığı silahlı saldırıda yakın koruması ve aynı zamanda eşinin kuzeni olan Can Polat'ı kaybetmesinin adından zor günler geçiren Dilan Polat, art arda yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle psikolojik destek almak amacıyla hastaneye yatırılmıştı.

Dilan Polat'ın hastaneye kaldırılmasının hemen sonrasında ise mahkeme kararıyla milyonlarca takipçisi olan Instagram, TikTok ve YouTube hesaplarına erişim engeli getirilmişti.

Günlerdir tedavi görüyordu! Dilan Polat taburcu oldu! İlk paylaşım geldi 1

Günlerdir sağlık durumu merak edilen Dilan Polat'tan yeni haber geldi. Dilan Polat, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Günlerdir tedavi görüyordu! Dilan Polat taburcu oldu! İlk paylaşım geldi 2

Engin Polat, eşinin eve dönüşünü sosyal medya hesabından 'Umarım evimizin huzuru sana şifa olur.' notuyla duyurdu. Dilan Polat'ın son hali ise dikkat çekti.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tutuklama kararının ardından kendini tutamadı! Ağzına geleni saydı Tutuklama kararının ardından kendini tutamadı! Ağzına geleni saydı
Sevdiğim Sensin’in Civan’ı askere gidiyor! Birliğine teslim olacak Sevdiğim Sensin’in Civan’ı askere gidiyor! Birliğine teslim olacak

Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

İstanbul'da erkeklerin kabusu olan kadın yakalandı! Karar belli oldu

İstanbul'da erkeklerin kabusu olan kadın yakalandı! Karar belli oldu

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Kalıcı vasiler atanmıştı! Evliliği için kesin karar verildi

Kalıcı vasiler atanmıştı! Evliliği için kesin karar verildi

İslam Memiş kritik tarihi verdi: "Özellikle gümüş yatırımcıları dikkat"

İslam Memiş kritik tarihi verdi: "Özellikle gümüş yatırımcıları dikkat"

Dev bebek mağazasından konkordato kararı: Gözler mahkeme kararında

Dev bebek mağazasından konkordato kararı: Gözler mahkeme kararında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.