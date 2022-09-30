YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Arıtma cihazı arızası tartışmasında firma yetkilisi kadını silahla yaralayan şüpheli adliyede

Arıtma cihazı arızası tartışmasında firma yetkilisi kadını silahla yaralayan şüpheli adliyede

30.09.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arıtma cihazı arızası tartışmasında firma yetkilisi kadını silahla yaralayan şüpheli adliyede

Arıtma cihazı arızası tartışmasında firma yetkilisi kadını silahla yaralayan şüpheli adliyede

Samsun'un İlkadım ilçesinde su arıtma cihazındaki arıza nedeniyle tartıştığı firma yetkilisi kadını silahla yaralayan zanlı, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Murat A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye götürüldü.

Ağır yaralanan Meryem Y'nin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Su arıtma cihazının arızalanması üzerine görüştüğü firma yetkilileri, Murat A'nın İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Ödemiş Sokak'taki ikametine gitmiş, cihazın tamiri ve fiyatının indirilmesi talebinde bulunan Murat A. ile firma yetkilileri Meryem Y. ve yanındaki 2 kişi arasında tartışma çıkmıştı. Murat A, tartışmanın ardından araçla olay yerinden ayrılmak isteyen firma çalışanlarına tabancayla ateş etmiş, Meryem Y, başına mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da Çerkez gecesi düzenlendiSamsun'da Çerkez gecesi düzenlendi
Samsunspor, Bandırmaspor'a konuk olacakSamsunspor, Bandırmaspor'a konuk olacak
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü öldüGÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Samsun su arıtma cihazı kadın

Samsun Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazar

İmsak
05:00
Sabah
06:25
Öğle
12:29
İkindi
15:46
Akşam
18:23
Yatsı
19:43

Samsun Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Pazar

Aksoy Eczanesi
Ilkadim
Araştırma Eczanesi
Ilkadim
Serap Eczanesi
Canik
Limon Eczanesi
Atakum
Mimar Sinan Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.