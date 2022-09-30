Arıtma cihazı arızası tartışmasında firma yetkilisi kadını silahla yaralayan şüpheli adliyede

Samsun'un İlkadım ilçesinde su arıtma cihazındaki arıza nedeniyle tartıştığı firma yetkilisi kadını silahla yaralayan zanlı, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Murat A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye götürüldü.

Ağır yaralanan Meryem Y'nin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Su arıtma cihazının arızalanması üzerine görüştüğü firma yetkilileri, Murat A'nın İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Ödemiş Sokak'taki ikametine gitmiş, cihazın tamiri ve fiyatının indirilmesi talebinde bulunan Murat A. ile firma yetkilileri Meryem Y. ve yanındaki 2 kişi arasında tartışma çıkmıştı. Murat A, tartışmanın ardından araçla olay yerinden ayrılmak isteyen firma çalışanlarına tabancayla ateş etmiş, Meryem Y, başına mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

​​​​​​​

