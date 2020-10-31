Arıza 8. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Arıza'ya Fırat Tanış Cabir rolüyle damga vuracak!

Arıza dizisinin 1 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek olan 8. yeni bölümünde, Ali Rıza, Ferit ve Hasan'ın yardımlarıyla moloz yığınlarının arasından çıkıyor.

FIRAT TANIŞ ARIZA'DA

Arıza dizisinin 8. yeni bölümünde rol alacak olan Fırat Tanış, konsorsiyumun sattığı silahların en büyük alıcısı ve istihbarat örgütlerinin arananlar listesinin başındaki azılı bir katil olan Cabir karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.



Usta oyuncu Fırat Tanış'ın Cabir karakteriyle dahil olduğu Arıza'da dengeler nasıl değişecek merakla bekleniyor.

ARIZA'NIN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Artık bir an önce yapmak istediği şey Burak’ı öldürmektir ama Haşmet buna mani olur. Çünkü artık çok daha büyük bir dertleri vardır. Halide ise yurt dışında doktorluk yapabilmek için başvuruda bulunduğu uluslararası bir yardım kuruluşu tarafından kabul edilir. Haşmet, kızını ve konsorsiyumdaki herkesin ailesini koruyabilmek adına zorlu bir görev üstlenir. Ali Rıza ise bu görevde Haşmet’in dediklerini yapmakla yükümlüdür. Görevin sonunda Ali Rıza ve Haşmet’i karşılıklı bir sürpriz beklemektedir.