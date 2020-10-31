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Arıza 8. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Arıza'ya Fırat Tanış Cabir rolüyle damga vuracak!

31.10.2020 00:55 | Son Güncelleme:
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Show TV’de ekrana gelen O3 Medya imzalı Arıza’nın 8. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Tolga Sarıtaş'ın saz çaldığı ve "Kum Gibi" şarkısını seslendirdiği tanıtımda Ali Rıza ve Halide duygusal anlar yaşıyor. Halide'yi Ali Rıza'ya emanet eden Haşmet'in nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu büyük merak uyandırıyor. Ali Rıza'nın Burak'ın kafasına silah dayadığı anlarda ise gerilim doruğa ulaşıyor. Arıza dizisinin 8. yeni bölümde Cabir karakteriyle Fırat Tanış da rol alacak.

Arıza dizisinin 1 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek olan 8. yeni bölümünde, Ali Rıza, Ferit ve Hasan'ın yardımlarıyla moloz yığınlarının arasından çıkıyor.

FIRAT TANIŞ ARIZA'DA

Arıza dizisinin 8. yeni bölümünde rol alacak olan Fırat Tanış, konsorsiyumun sattığı silahların en büyük alıcısı ve istihbarat örgütlerinin arananlar listesinin başındaki azılı bir katil olan Cabir karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Fırat Tanış (2)
Usta oyuncu Fırat Tanış'ın Cabir karakteriyle dahil olduğu Arıza'da dengeler nasıl değişecek merakla bekleniyor.

ARIZA'NIN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Artık bir an önce yapmak istediği şey Burak’ı öldürmektir ama Haşmet buna mani olur. Çünkü artık çok daha büyük bir dertleri vardır. Halide ise yurt dışında doktorluk yapabilmek için başvuruda bulunduğu uluslararası bir yardım kuruluşu tarafından kabul edilir. Haşmet, kızını ve konsorsiyumdaki herkesin ailesini koruyabilmek adına zorlu bir görev üstlenir. Ali Rıza ise bu görevde Haşmet’in dediklerini yapmakla yükümlüdür. Görevin sonunda Ali Rıza ve Haşmet’i karşılıklı bir sürpriz beklemektedir.

Arıza (3)

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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