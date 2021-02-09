Arıza dizisi 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Rıza'dan Halide'ye sürpriz evlenme teklifi

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı Arıza dizisi 14 Şubat Pazar akşamı 22. yeni bölümüyle ekranda olacak.

ARIZA'NIN 21. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali Rıza, Balaban'ı bulup getireceğine dair İhtiyar'a söz verirken, Balaban'nın sürpriz bir şekilde ortaya çıkışı gerilimi artırdı. Halide'nin karşısına çıkan Balaban, klinikte korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Balaban daha sonra babasının mezarına giden Burak'ın karşısına çıktı. Burak ve Balaban yeni bir iş birliğinin temellerini atarken, Ali Rıza da Balaban'ın izini buldu. Bahis ağına ulaşan ve depoya baskın yapan Ali Rıza, Balaban'ın karşısına çıktı. Balaban ise Ali Rıza'nın babasının da kendisiyle çalıştığını söyleyerek birlikte çalışmayı teklif etti. Balaban'ın teklifini düşünen ve cevabını vermek üzere tekrar depoya giden Ali Rıza, babasıyla ilgili bilgi almak istedi ancak istediği yanıtları yine bulamadı. Teklifi kabul etmeyen Ali Rıza, Balaban'ın başına silah dayayarak onu İhtiyar'a teslim etmek için aldı. Balaban'ı teslim ettikten sonra İhtiyar'la konuşan Ali Rıza'nın babasıyla ilgili sorduğu soru dikkat çekerken, İhtiyar'dan gelen yanıt ise büyük merak konusu oldu.