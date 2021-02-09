Arıza dizisi 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Rıza'dan Halide'ye sürpriz evlenme teklifi

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı Arıza dizisi 14 Şubat Pazar akşamı 22. yeni bölümüyle ekranda olacak.
Ali Rıza, Balaban'ı bulup getireceğine dair İhtiyar'a söz verirken, Balaban'nın sürpriz bir şekilde ortaya çıkışı gerilimi artırdı. Halide'nin karşısına çıkan Balaban, klinikte korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Balaban daha sonra babasının mezarına giden Burak'ın karşısına çıktı. Burak ve Balaban yeni bir iş birliğinin temellerini atarken, Ali Rıza da Balaban'ın izini buldu. Bahis ağına ulaşan ve depoya baskın yapan Ali Rıza, Balaban'ın karşısına çıktı. Balaban ise Ali Rıza'nın babasının da kendisiyle çalıştığını söyleyerek birlikte çalışmayı teklif etti. Balaban'ın teklifini düşünen ve cevabını vermek üzere tekrar depoya giden Ali Rıza, babasıyla ilgili bilgi almak istedi ancak istediği yanıtları yine bulamadı. Teklifi kabul etmeyen Ali Rıza, Balaban'ın başına silah dayayarak onu İhtiyar'a teslim etmek için aldı. Balaban'ı teslim ettikten sonra İhtiyar'la konuşan Ali Rıza'nın babasıyla ilgili sorduğu soru dikkat çekerken, İhtiyar'dan gelen yanıt ise büyük merak konusu oldu.
Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.
Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de.
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