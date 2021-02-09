MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Arıza dizisi 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Rıza'dan Halide'ye sürpriz evlenme teklifi

Arıza dizisi 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Rıza'dan Halide'ye sürpriz evlenme teklifi

09.02.2021 23:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Arıza'nın merakla beklenen 22. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Büyük heyecan uyandıran tanıtımda Ali Rıza sürpriz bir şekilde Halide'ye evlenme teklif ediyor. Yüzüğü gören Halide şaşkınlığını gizleyemiyor. Mutluluktan gözyaşlarına hakim olamayan Halide, Ali Rıza'nın teklifini kabul ederken, ikilinin bu mutlu anları izleyenleri de derinden etkiliyor. İşte Arıza dizisi yeni bölüm fragmanı.

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı Arıza dizisi 14 Şubat Pazar akşamı 22. yeni bölümüyle ekranda olacak.

Arıza (3)

ARIZA'NIN 21. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali Rıza, Balaban'ı bulup getireceğine dair İhtiyar'a söz verirken, Balaban'nın sürpriz bir şekilde ortaya çıkışı gerilimi artırdı. Halide'nin karşısına çıkan Balaban, klinikte korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Balaban daha sonra babasının mezarına giden Burak'ın karşısına çıktı. Burak ve Balaban yeni bir iş birliğinin temellerini atarken, Ali Rıza da Balaban'ın izini buldu. Bahis ağına ulaşan ve depoya baskın yapan Ali Rıza, Balaban'ın karşısına çıktı. Balaban ise Ali Rıza'nın babasının da kendisiyle çalıştığını söyleyerek birlikte çalışmayı teklif etti. Balaban'ın teklifini düşünen ve cevabını vermek üzere tekrar depoya giden Ali Rıza, babasıyla ilgili bilgi almak istedi ancak istediği yanıtları yine bulamadı. Teklifi kabul etmeyen Ali Rıza, Balaban'ın başına silah dayayarak onu İhtiyar'a teslim etmek için aldı. Balaban'ı teslim ettikten sonra İhtiyar'la konuşan Ali Rıza'nın babasıyla ilgili sorduğu soru dikkat çekerken, İhtiyar'dan gelen yanıt ise büyük merak konusu oldu.

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande'nin ev hali! Hande'nin ev hali!
Exxen yeni dizisini duyurdu! 'Ölüm Zamanı' dizisinde hangi oyuncular varExxen yeni dizisini duyurdu! 'Ölüm Zamanı' dizisinde hangi oyuncular var
26 Ekim Pazartesi günü kanallarda ne var?26 Ekim Pazartesi günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Erdoğan açıkladı: İşte madde madde Türkiye'nin uzay programı

Erdoğan açıkladı: İşte madde madde Türkiye'nin uzay programı

Hatayspor, Aaron Boupendza transferinin detaylarını açıkladı

Hatayspor, Aaron Boupendza transferinin detaylarını açıkladı

ATM'de mide bulandıran hareket! Vatandaşlar tepki gösterdi

ATM'de mide bulandıran hareket! Vatandaşlar tepki gösterdi

11 ay boyunca istismar edildiğini açıkladı

11 ay boyunca istismar edildiğini açıkladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Diğer Haberler

Sadakatsiz 17. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Asya, Derin'e savaş açıyor: Volkan'ı ne zaman çağırırsam gelir

Sadakatsiz'de Asya'dan Derin'i yıkan hamle: Nereye çağırırsam gelir

Alev Alev 14. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Cemre, Çiçek, Rüya ve Tomris birlikte mücadeleye hazırlanıyor

Alev Alev 14. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Cemre, Çiçek, Rüya ve Tomris birlikte mücadeleye hazırlanıyor

Exxen yeni dizisini duyurdu! 'Ölüm Zamanı' dizisinde hangi oyuncular var

Exxen yeni dizisini duyurdu! 'Ölüm Zamanı' dizisinde hangi oyuncular var

Türk dizileri İspanya'da beklentilerin üzerine çıktı

Türk dizileri İspanya'da beklentilerin üzerine çıktı

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor mu?

'Masumlar Apartmanı'nından ayrılıyor mu? Şoke eden iddia

Feyyaz Şerifoğlu hangi yeni dizide rol alacak? Kırmızı Oda'dan sonra kısmeti açıldı!

Kırmızı Oda'dan sonra kısmeti açıldı! İşte yeni projesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.