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  4. Arıza dizisi 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ali Rıza harekete geçiyor! Arıza yeni bölümde neler olacak?

Arıza dizisi 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ali Rıza harekete geçiyor! Arıza yeni bölümde neler olacak?

02.10.2020 23:59 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Arıza dizisinin 4. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Halide'nin beklenmedik tepkisi ile karşılaşan Ali Rıza’nın dövüş sahneleri dikkat çekerken taksiciyi bir türlü alt edemeyen Burak Ersoylu'nun yeni hamlesi ise şimdiden büyük merak konusu oldu. Peki Arıza dizisi yeni bölümde neler olacak? İşte Arıza 4. bölüm konusu ve fragmanı.

O3 Medya imzasını taşıyan, başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza dizisinin 4 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek olan 4. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Arıza yeni bölümde Ali Rıza ve Burak birbirlerine meydan okurken, Avukat Füsun’un şikayeti üzerine Haşmet ve Murat’ın emniyette oldukları haberi geliyor.

Arıza (6)

ARIZA'NIN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Konsorsiyum üyeleri ise toplanarak Sabri’nin, Burak tarafından alınmasından duydukları rahatsızlığı ifade ederler. Haşmet, Sabri’yi kurtaran Rıza ile yakınlaşmak ister.

Arıza (4)

Amacı Rıza’nın arkasında kimin olduğunu da öğrenmektir.

Arıza (7)

A.Rıza’ya teşekkür etmek için durağa geldiğinde durak, Yaşarların silahlı saldırısına uğrar ve ortalık bir anda karışır.

Arıza (2)

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza (5)

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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