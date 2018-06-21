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Arjantin 0 - 3 Hırvatistan (Maç özeti)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 21.06.2018 22:53 | Son Güncelleme

Dünya Kupası'nda favoriler arasında gösterilen Arjantin büyük şok yaşadı. Gruptaki ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaşan Arjantin, hayal kırıklığı yarattı ve karşılaşmadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılarak gruptan çıkma umutlarını zora soktu. Hırvatistan ise aldığı bu farklı galibiyetle üst tura çıkmayı garantiledi.

Arjantin 0 - 3 Hırvatistan (Maç özeti)

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Hırvatistan, Arjantin'i 3-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda Arjantin ile Hırvatistan, Nizhny Novgorod Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, kinci yarıda etkili olan taraf Hırvatistan'dı. 53. dakikada Ante Rebic, Hırvatları 1-0 öne geçirirken, 80. dakikada Modric, fark 2'ye yükseltti. Bu golle dağılan Arjantin karşısında iyice rahatlayan Hırvatistan, 90. dakikada Rakitic ile 3-0 öne geçti.

Mücadele bu sonuçla sona ererken, Hırvatistan bir üst tura çıkmayı garantiledi. Messi'li Arjantin ise gruptan çıkma şansını zora soktu.

Grubun diğer maçı yarın saat 18.00'de Nijerya ile İzlanda arasında oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası Hırvatistan Arjantin

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