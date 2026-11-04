SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Rio Ferdinand'dan Manchester United'a Osimhen çağrısı! Yıldız golcüyle yaptığı konuşmayı anlattı

Manchester United'ın eski yıldızlarından Rio Ferdinand, Victor Osimhen ile yaptığı görüşmenin perde arkasını paylaştı. Galatasaray forması giyen golcü oyuncunun İngiliz ekibine olası transferi hakkında verdiği yanıt, futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın
Rio Ferdinand'dan Manchester United'a Osimhen çağrısı! Yıldız golcüyle yaptığı konuşmayı anlattı
Burak Kavuncu

Rio Ferdinand ile Victor Osimhen arasında geçen Manchester United diyaloğu gündem oldu. Nijeryalı yıldızın Galatasaray'a duyduğu bağlılığı anlatan İngiliz futbol adamı, eski kulübüne de dikkat çeken bir soru yöneltti.

RIO FERDINAND, OSIMHEN İLE ARASINDAKİ KONUŞMAYI ANLATTI!

Rio Ferdinand dan Manchester United a Osimhen çağrısı! Yıldız golcüyle yaptığı konuşmayı anlattı 1

Manchester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, daha önce İngiliz ekibine transfer edilmesini önerdiği Victor Osimhen ile yaptığı sohbetin ayrıntılarını açıkladı. Ferdinand, Nijeryalı futbolcuya Manchester United'dan teklif gelmesi halinde bu ihtimali değerlendirmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

Osimhen'in ise Galatasaray'ın kendisine gösterdiği sevgi ve ilgiye vurgu yaptığını aktaran Ferdinand, yıldız golcünün sarı-kırmızılı kulübe duyduğu saygıyı açıkça dile getirdiğini ifade etti.

OSIMHEN'DEN GALATASARAY VURGUSU: "BANA ÇOK İYİ DAVRANDILAR"

Rio Ferdinand dan Manchester United a Osimhen çağrısı! Yıldız golcüyle yaptığı konuşmayı anlattı 2

Ferdinand, Osimhen'e Manchester United'ın kendisini istemesi halinde bu teklifi reddedip reddetmeyeceğini sorduğunu söyledi. Nijeryalı yıldızın ilk etapta Galatasaray'a olan bağlılığını öne çıkardığını belirten İngiliz futbol adamı, konuşmanın devamını şu sözlerle anlattı:

"Victor'a Manchester United seni ararsa bu teklifi dinlemelisin dedim. Bana Galatasaray'a saygı duyduğunu, kendisine büyük sevgi gösterdiklerini ve bu kadar iyi davranan bir kulüpten ayrılmayı konuşamayacağını söyledi.

Ben de kendisine Galatasaray'a saygısızlık etmesini istemediğimi, yalnızca United'ın kendisini istemesi halinde bu teklifi reddedip reddetmeyeceğini sorduğumu söyledim. Gülerek bunun farklı bir soru olduğunu belirtti ve Galatasaray'ın onayı olmadan böyle bir şey yapamayacağını ifade etti."

FERDINAND'DAN MANCHESTER UNITED'A DİKKAT ÇEKEN SORU!

Rio Ferdinand dan Manchester United a Osimhen çağrısı! Yıldız golcüyle yaptığı konuşmayı anlattı 3

Rio Ferdinand, Osimhen'e kariyer hedefleri konusunda da tavsiyede bulunduğunu dile getirdi. İngiliz futbol adamı, Nijeryalı golcüye en büyük kupalar için mücadele eden bir takımda forma giymesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Öte yandan eski kulübü Manchester United'ın sezona kötü başlamasına da değinen Ferdinand, İngiliz devine yönelik şu soruyu yöneltti: "Hala o kulüp müsünüz?"

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arda Turan ve Emre Belözoğlu tarihe geçecek! Şampiyonlar Ligi'nde bir ilkArda Turan ve Emre Belözoğlu tarihe geçecek! Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk
Arda Güler ve Alex de Souza'dan Emre Belözoğlu'na destek!Arda Güler ve Alex de Souza'dan Emre Belözoğlu'na destek!
Anahtar Kelimeler:
transfer Manchester United galatasaray Victor Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonlarca lirayı zimmetine geçirdi! Hırsız katipten itiraf: 'Paralarla bahis oynadım'

Milyonlarca lirayı zimmetine geçirdi! Hırsız katipten itiraf: 'Paralarla bahis oynadım'

AK Parti'de dikkat çeken Fatma Betül Sayan çağrısı: "Yargılanırken görmek istiyoruz"

AK Parti'de dikkat çeken Fatma Betül Sayan çağrısı: "Yargılanırken görmek istiyoruz"

Arda Turan'a Şampiyonlar Ligi'nde Sporting darbesi!

Arda Turan'a Şampiyonlar Ligi'nde Sporting darbesi!

Mehmet Şef müdahale etti! Şadi'nin Ayşe'ye hareketi tepki çekti

Mehmet Şef müdahale etti! Şadi'nin Ayşe'ye hareketi tepki çekti

Asgari ücretin 3 katı oldu: Maaşı aşınca işten ayrılmaya başladılar

Asgari ücretin 3 katı oldu: Maaşı aşınca işten ayrılmaya başladılar

Dolar, Bitcoin, altın: Dengeler değişiyor! ABD seçimi piyasaları hareketlendirdi

Dolar, Bitcoin, altın: Dengeler değişiyor! ABD seçimi piyasaları hareketlendirdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.