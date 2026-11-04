Rio Ferdinand'dan Manchester United'a Osimhen çağrısı! Yıldız golcüyle yaptığı konuşmayı anlattı

Rio Ferdinand ile Victor Osimhen arasında geçen Manchester United diyaloğu gündem oldu. Nijeryalı yıldızın Galatasaray'a duyduğu bağlılığı anlatan İngiliz futbol adamı, eski kulübüne de dikkat çeken bir soru yöneltti.

RIO FERDINAND, OSIMHEN İLE ARASINDAKİ KONUŞMAYI ANLATTI!

Manchester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, daha önce İngiliz ekibine transfer edilmesini önerdiği Victor Osimhen ile yaptığı sohbetin ayrıntılarını açıkladı. Ferdinand, Nijeryalı futbolcuya Manchester United'dan teklif gelmesi halinde bu ihtimali değerlendirmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

Osimhen'in ise Galatasaray'ın kendisine gösterdiği sevgi ve ilgiye vurgu yaptığını aktaran Ferdinand, yıldız golcünün sarı-kırmızılı kulübe duyduğu saygıyı açıkça dile getirdiğini ifade etti.

OSIMHEN'DEN GALATASARAY VURGUSU: "BANA ÇOK İYİ DAVRANDILAR"

Ferdinand, Osimhen'e Manchester United'ın kendisini istemesi halinde bu teklifi reddedip reddetmeyeceğini sorduğunu söyledi. Nijeryalı yıldızın ilk etapta Galatasaray'a olan bağlılığını öne çıkardığını belirten İngiliz futbol adamı, konuşmanın devamını şu sözlerle anlattı:

"Victor'a Manchester United seni ararsa bu teklifi dinlemelisin dedim. Bana Galatasaray'a saygı duyduğunu, kendisine büyük sevgi gösterdiklerini ve bu kadar iyi davranan bir kulüpten ayrılmayı konuşamayacağını söyledi.

Ben de kendisine Galatasaray'a saygısızlık etmesini istemediğimi, yalnızca United'ın kendisini istemesi halinde bu teklifi reddedip reddetmeyeceğini sorduğumu söyledim. Gülerek bunun farklı bir soru olduğunu belirtti ve Galatasaray'ın onayı olmadan böyle bir şey yapamayacağını ifade etti."

FERDINAND'DAN MANCHESTER UNITED'A DİKKAT ÇEKEN SORU!

Rio Ferdinand, Osimhen'e kariyer hedefleri konusunda da tavsiyede bulunduğunu dile getirdi. İngiliz futbol adamı, Nijeryalı golcüye en büyük kupalar için mücadele eden bir takımda forma giymesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Öte yandan eski kulübü Manchester United'ın sezona kötü başlamasına da değinen Ferdinand, İngiliz devine yönelik şu soruyu yöneltti: "Hala o kulüp müsünüz?"