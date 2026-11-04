Fenerbahçe U19'da Liverpool yenilgisi sonrası olay tepki! Formasını yere atıp sahayı terk etti

Fenerbahçe U19'un Liverpool karşısında aldığı yenilginin ardından Çağrı Hakan Balta'nın hareketi gündem oldu. 66. dakikada oyundan alınan genç futbolcunun tepkisi dikkat çekti.

ÇAĞRI HAKAN BALTA FORMASINI YERE ATTI!

Fenerbahçe U19'un Liverpool U19 ile oynadığı karşılaşmanın 66. dakikasında oyundan alınan Çağrı Hakan Balta'nın tepkisi dikkat çekti. Genç futbolcunun değişikliğin ardından Fenerbahçe formasını yere attığı ve doğrudan soyunma odasına yöneldiği belirtildi.

18 yaşındaki oyuncunun bu hareketi karşılaşmanın ardından gündem olurken, yaşananların nedeni hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMUŞTU

Çağrı Hakan Balta, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma şansı bulamamasının ardından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Genç futbolcunun Liverpool karşılaşmasındaki tepkisi, sarı-lacivertli takımın aldığı ağır yenilginin ardından dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

FENERBAHÇE U19 PUANLA TANIŞAMADI

UEFA Gençlik Ligi'nin 4. haftasında Liverpool U19'u ağırlayan Fenerbahçe U19, rakibine 5-3 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli gençler, organizasyonda geride kalan haftalarda henüz puan elde edemedi.