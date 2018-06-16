Arjantin'i Messi yaktı!

2018 Dünya Kupası D Grubu'nda favori Arjantin, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan İzlanda ile karşılaştı.
Maça iyi başlayan Arjantin, 19. dakikada Aguero'nun golüyle 1-0 öne geçti. 23'de Arjantin savunmasında yaşanan karambolde topa son olarak Finnbogason dokundu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda tutuk bir futbol sergileyen Arjantin, 64'te Meza'nın düşürülmesiyle penaltı kazandı. Messi'nin vuruşunu yönetmenlik yapan kaleci Halldorsson kurtarmayı başardı.
İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
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