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Arjantin'i Messi yaktı!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 16.06.2018 17:55 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası D Grubu'nda Arjantin, İzlanda ile 1-1 berabere kaldı. Arjantin Aguero ile öne geçerken, İzlanda Finnbogason ile eşitliği sağladı. Messi penaltıyı kaçırarak Arjantin'in maçı kazanma fırsatını değerlendiremedi.

Arjantin'i Messi yaktı!

2018 Dünya Kupası D Grubu'nda favori Arjantin, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan İzlanda ile karşılaştı.

Maça iyi başlayan Arjantin, 19. dakikada Aguero'nun golüyle 1-0 öne geçti. 23'de Arjantin savunmasında yaşanan karambolde topa son olarak Finnbogason dokundu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda tutuk bir futbol sergileyen Arjantin, 64'te Meza'nın düşürülmesiyle penaltı kazandı. Messi'nin vuruşunu yönetmenlik yapan kaleci Halldorsson kurtarmayı başardı.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin-İzlanda messi

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