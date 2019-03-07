Mynet Trend

Arjantin'de bir uçak ağaçlık alana düştü, o anlar turist kamerasında

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 07.03.2019 18:39 | Son Güncelleme

Arjantin'de içinde 2 kişinin bulunduğu küçük bir uçak, ağaçlık alana düştü. Bölgedeki turistler uçağın düşme anını kaydetti.

Olay önceki gün Arjantin'nin Cordoba kentinde meydana geldi. İçinde 2 kişinin bulunduğu, Tecnam P2002 Sierra tipi uçak, teknik bir arıza sonrası ağaçlık bir alana düştü.

O sırada bölgede olan bir turist kafilesi durumu fark ederek, yetkililere bilgi verdi.

Pilot ve yanındaki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Uçağın düşme anını ise kafiledeki bir turist kaydetti.

(DHA)

PARTNER'Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım''Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım'
Çarptığı yaya metrelerce havaya uçtuÇarptığı yaya metrelerce havaya uçtu
Forklift operatörü kadını böyle ezdi!Forklift operatörü kadını böyle ezdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arjantin Tecnam P2002 Sierra

En Çok Okunan Trend Haberler

O deprem uzmanı 'iki gün içinde' olacak dedi

O deprem uzmanı 'iki gün içinde' olacak dedi

Kalabalık halde inip tek tek ölüyorlar

Kalabalık halde inip tek tek ölüyorlar

Sınırda yakalandılar! Hareket edemesinler diye...

Sınırda yakalandılar! Hareket edemesinler diye...

Merakla bekleniyordu, görücüye çıktı! İşte özellikleri

Merakla bekleniyordu, görücüye çıktı! İşte özellikleri

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürekler ağza geldi! Halk otobüsü sürücüsü araçtan düştü

Yürekler ağza geldi! Şoför araçtan düştü

Çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu! Korkunç kaza güvenlik kamerasında

Çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu

Forklift operatörü kadını böyle ezdi!

Forklift operatörü kadını böyle ezdi!

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

İlkokul öğrencisinden 40 bin yıllık çok ender keşif!

İlkokul öğrencisinden 40 bin yıllık çok ender keşif!

Çaldığı paraları doldurduğu pantolonu düştü, paralar kaldırıma saçıldı

Çaldığı paraları pantolonuna doldurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.