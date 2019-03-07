Arjantin'de bir uçak ağaçlık alana düştü, o anlar turist kamerasında

Olay önceki gün Arjantin'nin Cordoba kentinde meydana geldi. İçinde 2 kişinin bulunduğu, Tecnam P2002 Sierra tipi uçak, teknik bir arıza sonrası ağaçlık bir alana düştü.
O sırada bölgede olan bir turist kafilesi durumu fark ederek, yetkililere bilgi verdi.
Pilot ve yanındaki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Uçağın düşme anını ise kafiledeki bir turist kaydetti.
(DHA)
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