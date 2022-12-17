Arjantin Fransa maçının hakemi Szymon Marciniak kimdir? 2022 Dünya Kupası finali Arjantin Fransa maçını Szymon Marciniak yönetecek!

Arjantin Fransa maçının hakemi Szymon Marciniak, 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonunun belli olacağı maç öncesi günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası final maçı yarın oynanacak. 2022 Dünya Kupası finali Arjantin Fransa maçının hakemi Szymon Marciniak'ın kariyeri ve biyografisi merak konusu oldu. İşte Szymon Marciniak ile ilgili bilgiler...

SZYMON MARCİNİAK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Szymon Marciniak 7 Ocak 1981 yılında Polonya'nın Plock şehrinde dünyaya geldi.

Hakemliğe 21 yaşındayken başlayan Marciniak görevini 2006 yılından bu yana profesyonel olarak sürdürmektedir.

Szymon Marciniak 2011'de FIFA listesinde hakem olmuştur.

2022 DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI İÇİN HEYECAN DORUKTA

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final maçında Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

Szymon Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak.

(2022 Dünya Kupası final karşılaşması olan Arjantin Fransa maçının dördüncü hakemi ise İsmail Elfath olarak açıklandı.

ARJANTİN FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arjantin Fransa maçı yarın 18 Aralık Pazar akşamı oynanacak.

2022 Dünya Kupası final karşılaşması Arjantin Fransa maçı saat 18:00’de başlayacak.

ARJANTİN FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantin Fransa maçı Lusail Stadyumu'nda oynanacak.

Arjantin Fransa maçı TRT 1 ve TRT4K ekranlarında canlı olarak ekrana gelecek.