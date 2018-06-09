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Arjantin'in hocası Jorge Sampaoli için cinsel taciz iddiası!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 09.06.2018 20:52 | Son Güncelleme

Arjantin Milli Takım teknik direktörü Jorge Sampaoli'nin takım aşçısına cinsel tacizde bulunduğu iddiası ülkeyi karıştırdı.

Arjantin'in hocası Jorge Sampaoli için cinsel taciz iddiası!

Dünya Kupası'nın hazırlıklarına devam eden Arjantin Milli Takımı'nda cinsel taciz yapıldığı iddiası ülkede bir anda gündem yarattı.

Arjantinli gazeteci Gabriel Anello'nun iddiasına göre Arjantin Milli Takım teknik direktörü Jorge Sampaoli, takım aşçısına cinsel tacizde bulundu.

Daha önce de Lavezzi'nin milli takım kampında uyuşturucu kullandığını iddia eden Anello, "Sampaoli ile takım aşçısı arasında bir şey oldu. Federasyon bu haberin ortaya çıkmaması için elinden geleni yaptı. Ama konuştuğum herkes bu hikayeyi doğruladı. Adalet yerini bulmalı" diye konuştu. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Jorge Sampaoli arjantin milli takımı

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