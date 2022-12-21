Arjantin maçında çırılçıplak soyunan kadın taraftarların son hali ortaya çıktı! Ülkeden kaçmışlar...

2022 Dünya Kupası finalinde oynanan Arjantin-Fransa maçının ardından üstlerini çıkartıp çırılçıplak bir şekilde Arjantin'in şampiyonluğunu kutlayan iki Arjantin taraftarı kadının son görüntüleri ortaya çıktı.

"KATAR'DAN KAÇTIM, MÜLTECİYİM"

Katar'ın kadınların açık giyinmesini yasaklamasına rağmen çırılçıplak sevinç gösterisinde bulunan bu kadınlar hakkında girişimlere başladığı öğrenilmişti. Bu haberi duyan Arjantinli kadınlar ülkeyi apar topar terk etti. Arjantinli kadınlardan biri paylaşım yaparak, “Katar’dan kaçtım ve Avrupa Birliği’nde bir mülteciyim” ifadelerini kullandı.

KATAR YASAKLAMIŞTI

Dünya Kupası'nda Katar'ın yasakları dikkat çekmişti. Göbek ve omuzların kapalı olması zorunluluğu, etek, elbise gibi kıyafetlerin giyilmesi yasaklanmıştı. Ayrıca dar giysiler ve göğüs dekoltesi de diğer yasaklar arasındaydı...



