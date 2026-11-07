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Galatasaray ve Fenerbahçe'den Rus yıldız Matvey Kislyak hamlesi! Menajeri doğruladı

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Rus futbolunun yükselen yıldızlarından Matvey Kislyak'ı takibe aldığı öne sürüldü. Konuyla ilgili konuşan menajer Vladimir Kuzmichev'in açıklamaları, iki ezeli rakibin transfer yarışında karşı karşıya gelebileceği iddiasını gündeme taşıdı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'den Rus yıldız Matvey Kislyak hamlesi! Menajeri doğruladı
Burak Kavuncu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Matvey Kislyak için Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, iki Türk devinin genç futbolcuyla ilgilendiğini doğruladı.

"HEM GALATASARAY HEM DE FENERBAHÇE İLGİLENİYOR"

Galatasaray ve Fenerbahçe den Rus yıldız Matvey Kislyak hamlesi! Menajeri doğruladı 1

Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, RB Sport'a yaptığı açıklamada Matvey Kislyak için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin devrede olduğunu söyledi.

Kuzmichev, "Bildiğim kadarıyla hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, Matvey Kislyak ile ilgileniyor. Bu bilgi doğru" ifadelerini kullandı.

"BATRАKOV'UN PREMIER LİG'E TRANSFERİ İÇİN ENGEL KALMADI"

Galatasaray ve Fenerbahçe den Rus yıldız Matvey Kislyak hamlesi! Menajeri doğruladı 2

Kuzmichev, aynı açıklamalarda temsil ettiği bir diğer futbolcu Aleksey Batrakov'un Avrupa'ya transfer ihtimalini de değerlendirdi.

Rus menajer, Batrakov'un Premier Lig'e transferinin artık teknik açıdan kolaylaştığını belirterek, büyük kulüplerin gerekli bonservis bedelini ödemeleri halinde transferin gerçekleşebileceğini dile getirdi.

"En önemlisi, teknik açıdan bu artık son derece basit bir transfer. Artık Premier Lig'e transferini engelleyecek hiçbir engel yok. Evet, bunun pahalı bir transfer olduğu açık ancak gerekli mali güce sahip büyük kulüpler, Aleksey'in Türkiye'de oynaması nedeniyle artık her şeyin daha kolay hale geldiğini anlıyorlar. Gelip parayı öderler ve hepsi bu kadar! Bu transferi gerçekleştirmek için başka seçenekler aramaya gerek yok."

CSKA MOSKOVA'NIN BONSERVİS BEKLENTİSİ 40 MİLYON EURO

Galatasaray ve Fenerbahçe den Rus yıldız Matvey Kislyak hamlesi! Menajeri doğruladı 3

Matvey Kislyak'ın kulübü CSKA Moskova'nın transfer için belirlediği şartlar da dikkat çekiyor. Rus ekibinin talepleri şu şekilde:

  • 35 milyon euro bonservis bedeli
  • 5 milyon euro bonus
  • Bonservis bedelinin yarısının peşin ödenmesi
  • Kalan tutarın bir yıl içinde en fazla iki taksitle ödenmesi

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transfer fenerbahçe galatasaray Aleksey Batrakov Matvey Kislyak
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