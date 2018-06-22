Arjantinli futbolcular Sampaoli'yi odaya almadı

Arjantin'de 3-0'lık Hırvatistan mağlubiyetinin ardından ortalık karıştı. Mağlubiyetin ardından futbolcuların bir odada toplandığı ve teknik direktör Sampaoli'yi odaya almadığı iddia edildi.

İddialara göre Arjantin Futbol Federasyonu, Sampaoli'nin görevine son verecek. Bu durumda Arjantin'in Nijerya maçına teknik direktörsüz ya da yardımcıların yönetiminde çıkması söz konusu...

Öte yandan Sampaoli Lionel Messi'nin bekleneni verememesinin nedeninin yetersiz takım arkadaşları olduğunu söyledi.

TARAFTARDAN SAMPAOLI'YE TÜKÜRÜK

Arjantinli oyuncuların kötü performanslarının Messi'nin yeteneklerini göstermesine imkan vermediğini savunan Sampaoli'nin bu açıklamanın ardından takımda otoritesini kaybetmesi bekleniyor. Bu arada bazı Arjantinli taraftarlar, Jorge Sampaoli'ye hakaret etti, tükürdü.

Sampaoli'nin kalede Caballero tercihi en çok eleştirilen konu... Ayrıca Pavon'un yedek bırakılması, Agüero'nun oynatılması da sert biçimde eleştiriliyor.

