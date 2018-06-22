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Arjantinli futbolcular Sampaoli'yi odaya almadı

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 22.06.2018 16:26 | Son Güncelleme

Hırvatistan'a 3-0 yenilen Arjantin'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncular ve teknik direktör arasına kara kedi girdi, taraftarlar ise çok öfkeli...

Arjantinli futbolcular Sampaoli'yi odaya almadı

Arjantin'de 3-0'lık Hırvatistan mağlubiyetinin ardından ortalık karıştı. Mağlubiyetin ardından futbolcuların bir odada toplandığı ve teknik direktör Sampaoli'yi odaya almadığı iddia edildi.

İddialara göre Arjantin Futbol Federasyonu, Sampaoli'nin görevine son verecek. Bu durumda Arjantin'in Nijerya maçına teknik direktörsüz ya da yardımcıların yönetiminde çıkması söz konusu...

Öte yandan Sampaoli Lionel Messi'nin bekleneni verememesinin nedeninin yetersiz takım arkadaşları olduğunu söyledi.

TARAFTARDAN SAMPAOLI'YE TÜKÜRÜK
Arjantinli oyuncuların kötü performanslarının Messi'nin yeteneklerini göstermesine imkan vermediğini savunan Sampaoli'nin bu açıklamanın ardından takımda otoritesini kaybetmesi bekleniyor. Bu arada bazı Arjantinli taraftarlar, Jorge Sampaoli'ye hakaret etti, tükürdü.

Sampaoli'nin kalede Caballero tercihi en çok eleştirilen konu... Ayrıca Pavon'un yedek bırakılması, Agüero'nun oynatılması da sert biçimde eleştiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
arjantin milli takımı Jorge Sampaoli FIFA 2018 Dünya Kupası

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güle güle arjantin, şansın kalmadı
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