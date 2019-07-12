Arjantinli genç kaleci Ramon Ismael Coronel, hayatını kaybetti

Arjantin'de kalecilik yapan 17 yaşındaki Ramon Ismael Coronel, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 17 yaşındaki genç kaleci Ramon Ismael Coronel, Arjantin’de yerel bir ligde oynanan maç sırasında göğsüyle penaltı kurtardı. Genç futbolcu kurtardığı penaltının sevincini yaşarken bir anda yere yığıldı… Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Ramon Ismael taraftarların ve takım arkadaşlarının korku dolu bakışları arasında baygınlık yaşadı.

Sahada ambulans bulunmaması nedeniyle bir kamyonetin arkasında hastaneye götürülen genç futbolcu tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Clup Union de Golondrina forması giyen Piki takma isimli kalecinin kalp krizi geçirmesinin nedeninin göğsüyle çıkardığı penaltı olabileceği konuşuluyor.

Oyuncunun babası Eduardo Coronel, sağlık organizasyonunun yetersiz olduğunu belirterek, "Neden böyle bir etkinlikte ambulans bulunmaz anlayamıyorum" diyerek serzenişte bulundu. Ramon Ismael'in kuzeni Reconquista Hoy isimli yerel gazeteye yaptığı açıklamada, "Penaltı kurtardığı için aşırı sevinç yaşadı. Sonra bir anda zemine yığıldı" ifadelerini kullandı.



