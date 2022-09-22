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  4. Kahreden detay! Arjantinli golcü Sala'nın kaza öncesi son ses kaydı ortaya çıktı

Kahreden detay! Arjantinli golcü Sala'nın kaza öncesi son ses kaydı ortaya çıktı

22.09.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... 2019’da Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’yı taşıyan uçağın pilotunun uçuş sırasında “Bu uçak külüstür” dediği ortaya çıktı. BBC, Sala ve pilot David Ibbotson’ın uçaktaki son ses kayıtlarına ulaştı. İşte detaylar...

Kahreden detay! Arjantinli golcü Sala'nın kaza öncesi son ses kaydı ortaya çıktı

Fransa’nın Nantes kulübünden o dönem Premier Lig’de mücadele eden Cardiff City’e transfer olan Sala’yı taşıyan uçak Cardiff’e gelirken 21 Ocak’ta Manş Denizi’nde düşmüştü.

28 yaşındaki Sala’nın cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuş, Ibbotson’a ulaşılamamıştı.

Sadece Sala ve Ibbotson’ın bulunduğu 35 yaşındaki Piper Malibu tipi uçağın, Arjantinli golcünün menajeri tarafından ayarlandığı belirtilmişti.

Sala

Sala: 'Çok korkuyorum'

Sala, Nantes Atlantique Havalimanı’nda uçağın kalkışı sırasında arkadaşlarına gönderdiği bir sesli mesajda “Parçalanacakmış gibi görünen bir uçaktayım. Bir-buçuk saat içinde benden haber alamazsanız…. Beni ararlar bilmiyorum ama bulamazlar. Dostum çok korkuyorum” diyor.

59 yaşındaki pilot Ibbotson ise bir arkadaşına gönderdiği sesli mesajda şunları söylüyor:

'Can yeleğimi giyeceğim'

“Cardiff’ten bir futbolcuyu götürüyorum. Nantes kulübünden yeni alındı. 20 milyon sterlin gibi bir paraya. Bana tehlikeli bir uçakla onu alma görevi verdiler.

"Normalde can yeleğim koltukların arasındadır ama yarın kesin can yeleğimi giyeceğim.”

Ibbotson kayıtta ayrıca bir gün önce Nantes’a giderken uçaktan patlama sesi gibi sesler geldiğini, kabine motordan ince bir buhar tabakasının geldiğini, sol fren pedalının çalışmadığını anlatıyor ve “Bu uçak hangara çekilmeli” diyor.

Mahkeme sürecinde Ibbotson’ın gece uçuş eğitimlerini tamamlamadığı ve ticari uçuş lisansının bulunmadığı ortaya çıkmıştı.

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