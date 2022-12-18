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Arjatin Fransa maçı sonrası düzenlenen ödül töreninde skandal davranış!

18.12.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası Finali'nde kupa sahibi buldu. Katar'da düzenlenen dev finalde Arjantin rakibi Fransa'yı seri penaltı vuruşları sonrası mağlup ederek, Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Mücadelenin ardından büyük sevinç yaşanırken, Arjantin'in bu başarısında büyük pay sahibi olan tecrübeli file bekçisi Emiliano Martinez'in sevinci çok konuşuldu. İşte detaylar...

Arjatin Fransa maçı sonrası düzenlenen ödül töreninde skandal davranış!
Emiliano Martinez

Emiliano Martinez

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
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2022 FIFA Dünya Kupası Finali uzun yıllar unutulmayacak bir karşılaşmaya sahne oldu. Arjantin ile Fransa'nın karşılaştığı dev mücadelenin 90 dakikası 2-2'lik beraberlikle geçilirken, uzatma dakikalarında ise iki takım da birer gol kaydederken, 120 dakika 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Seri penaltı vuruşlarında rakibini 4-2 mağlup eden Arjantin 36 yıl sonrası Dünya Kupası'nın sahibi olurken, Arjantin cephesinde büyük bir sevinç yaşanırken, Fransa adeta yıkıldı.

Düzenlenen seramonide kupa önce Messi'nin ellerinde yükselirken, Arjantinli tüm oyuncular kupa ile coşkulu anlar yaşadı.

SEVİNCİ GÜNDEM OLDU!

KKKKK

Öte yandan Altın Eldiven ödülünü kazanan Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'in sevinci sosyal medyanın gündemine oturdu. Tecrübeli file bekçisi aldığı ödül sonrası oldukça garip bir sevinç yaptı.

İŞTE O AN...

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

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Mücadelenin ardından konuşan 30 yaşındaki Martinez, kupa yolunda çok acı çektiklerini söylerken, "Çok acı çektik. Geriden döndük. Sanki kaderimizde acı çekmek vardı. Sonunda oldu. Gol atıyorduk, olmuyordu. Tanrıya şükürler olsun, sonunda kazandık. Hala inanamıyorum. Kelimeleri bulamıyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bütün arkadaşlarımın unutmayacağı bir an yaşıyoruz. Her şey istediğimiz gibi oldu. Ailem de burada. Hepsi çok mutlular. Çok sevindiler." ifadelerini kullandı.

Turnuvada Arjantin adına öne çıkan isimlerden biri olan Emiliano Martinez, penaltılara giden maçta Kingsley Coman'ın penaltısını kurtarmıştı.

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