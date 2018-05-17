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Arjen Robben 2019 yılına kadar Bayern Münih'te!

ALMANYA HABERLERİ  | 17.05.2018 17:59 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Arjen Robben Bayern Münih'te kaldı. Arjen Robben, kendisini 2019 yılına kadar Bayern Münihli yapan resmi sözleşmeye imza attı.

Arjen Robben 2019 yılına kadar Bayern Münih'te!

Almanya Ligi ekiplerinden Bayern Münih, Hollandalı futbolcu Arjen Robben ile yeni sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncu, 30 Haziran 2019 tarihine kadar süren sözleşmeye imza attı.

Robben, kulübün televizyonuna yaptığı açıklamada, ”Şampiyonlar Ligi’nde yarı final ilk maçında oyundan çıkmam gerekti. Sakatlığım sebebiyle çıktım ve rövanşta oynayamadım. Bu üzüntü verici. Bu yüzden gelecek sezon her başarıya ulaşmak istiyorum. İşler iyi gidiyor ve takım için tekrar önemli olabileceğim. Yeni sezonu iple çekiyorum” ifadesini kullandı.

Bayern Münih’te 9.sezonunu geride bırakan Arjen Robben, bu sezon toplam 34 maçta 7 gol atıp 10 da asist yaptı. Daha önce Real Madrid, Chelsea, PSV ve Groningen formalarını da terleten futbolcu, Hollanda Milli Takımı’nda ise 84 maçta 33 kez rakip ağları havalandırdı.

robben

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Anahtar Kelimeler:
arjen robben bayern münih

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