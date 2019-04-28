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Arka Koltuk King Size programının son sanatçı konuğu Deep From Space

orkun.inanc orkun.inanc
EĞLENCE  | 28.04.2019 01:31 | Son Güncelleme

Kent FM ve Mynet işbirliğiyle hazırlanan 101.4 Saatlik Arka Koltuk King Size programının son sanatçı konuğu Deep From Space idi. Programda dakikalarca rock müziğin derinliklerine inen grup, bu anlamda ne kadar bilgili olduklarını da sergilemiş oldu.

Arka Koltuk King Size programının son sanatçı konuğu Deep From Space

İşte Deep From Space'ın konuşmalarından dikkat çekenler:

"Müzik bizim için bir hobi, aynı zamanda grubun menajerinin Kutlu Özmakinacı isminin olmasını çok istiyoruz."

"Biz şarkılarımızı armonilerin üzerine country olarak kaydediyoruz ve taşlar yerine bu şekilde oturuyor."

Grubun logosunun popülaritesiyle ilgili "Logolu tişörtlerimiz çok beğenildi, albümümüz 100 sattıysa, tişörtlerimiz 100 bin sattı"

"Taksim'de ortak bir stüdyo tanışmamıza ev sahipliği etti."

Sorunumuz etiketle görüşüne cevaben "Farklı bakış açılarına sahip olabiliyoruz. Yakında çok farklı şeyler olacağı inancındayız. Müziğin görselden ziyade işitsel kısımları bizi daha çok cezbediyor."

"Albümlerimizin hiçbiri TV'de yayınlanmadı fakat YouTube kitlesi oldukça ilgili."

"Her gün yeni müzikler dinliyoruz, muhteşem çalışmalar var ve dünyada var olabilecek işlere imza atıyoruz. Pazarlama konusunda sıkıntılarımız var."

"Yurt dışında bir tur teklifi gelse" sorusuna "Yurt dışından firmalarla görüşüyoruz. Yeni Zelanda'ya kadar müziğimizi göndermişliğimiz var. Grupta da herkes bunu bekliyor. Yurt dışına gidip "irinimizi" atmak istiyoruz"

"Kimsenin sevmediği stone rock müzik gruplarını popüler TV müzik kanallarında çalsaydık eminiz bir çoğu popüler olurdu."

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Orkestra İKÜ, Arka Koltuk King Size'daOrkestra İKÜ, Arka Koltuk King Size'da
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101saat kent fm Deep From Space arka koltuk king size
 

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