Arka Sokaklar 487. bölüm fragmanı yayınlandı! Rıza Baba'nın ekibine Selin şoku!

Arka Sokaklar'ın 21 Eylül Cuma ekrana gelecek olan 487. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Selin'in tayin haberi ekipte şok yaratıyor. Arif Müdür, ekibi üzen ve çok şaşırtan bir haber veriyor. Selin, İzmir Asayiş Organize Şube'ye tayin ediliyor. Bu konuda Selin'in haberi olup olmadığı merak konusu oluyor. Ekip, küçük çocukları kaçıran bir çetenin peşine düşüyor!

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın 486. yeni bölümünde ekip, Bahar'ın kuzeni Çiçek'in ölümünü araştırıyor! Bahar'ın kuzeni Çiçek İstanbul'a gelir. Bahar'da kaldığı ilk günde başına kötü bir felaket gelir. Arkadaşları ile buluştuktan sonra mekandan ayrılan Çiçek, gece bir rezidansın önünde ölü bulunur. Bahar eve gelip Çiçek'i göremeyince onu arar. Telefonu polis memuru açar ve durumu anlatır. Bahar ve ekip hemen olay yerine gelir. İlk deliller Çiçek'in intihar ettiği üzerinedir; fakat, Bahar kuzeninin intihar edecek bir kişi olamadığını bildiğinden olayın üstüne gider. Rezidansta bulunan bir kol düğmesinden zanlının kim olduğunu hatırlar. Bahar ve ekip Çiçek'in eski sevgilisini takibe alır. Adam zengin ve güçlü birinin oğludur. Bu yüzden dosya istedikleri gibi ilerlemez. Rıza Babanın planı dahilinde olay yavaş yavaş istedikleri hale gelir. Aylin ve Hakan tekrar evlenmeye karar verir. Ekibin bu durumdan haberi yoktur. Nikah gününü belirlerler. Geriye tek ekibi nikahın ve düğünün yapılacağı yere getirmeye kalır. Düğünün yapılacağı yer ile ilgili sahte bir çatışma ihbarı verirler. Ekip olay yerine geldiğinde çatışma yerine mutlu bir olayla karşılaşırlar.

