Usta oyuncu Müjdat Gezen, Berna Laçin’in konuğu oldu. Hayatına dair açıklamalarda bulunan Gezen Bülent Ersoy konusunda da bilinmeyenleri anlattı.

Müjdat Gezen Bülent Ersoy'a soyadını nasıl verdiğini şöyle anlattı:

"Soyadını koydum onun. Benden çıktı. O yazdı hayat hikayesinde. Soyadı babam dedi. Ben Maksim gazinosunda çalışıyorum. Milliyet Gazetesi'nde de yazılar yazıyorum. Bir gün Fahrettin Aslan aradı, gel dedi. Kurşun kalemle tam sayfa afiş hazırlanırdı. Gönül Akkor, Bülent Erkoç, Müjdat Gezen, Beyaz Kelebekler şu bu...

Biraz sonra şu çocuk gelecek bir bak dedi. Ama daha gelmeden bu soyadını gördüm. Dedim ki abi yani Erkoç diye, bunu pehlivan zannedebilirler. Ben daha çocuğu görmedim. Erkoç güzel türkücü adı olabilir ama assolist narin bir şeymiş bu da. Sakalları filan da var fotoğrafına da baktım. Londra'da ameliyat olduğu günü de anlatırım. Geldi bu kibar bir çocuk. Erkoç'u hemen silip Ersoy yaptım."



AMELİYATTAN 2 GÜN SONRA MANTI ANISI

Müjdat Gezen devamında "Bu ameliyattan iki gün olmuş çıkalı. Türker İnanoğlu dedi ki ya Gülşen Bubikoğlu, Nevzat Okçugil, bu mantı istemiş. Şunu evden alıp gelsene dedi. Ev çok yakın taksiye binip gittim. İndi geldi, iyiyim dedi. Geldik eve, Londra'da mantı yapmışlar. Bu mantıdan bir kaşık aldı, itti. İtalyan mantısı bu yemem dedi. Yemedi mantıyı, biz götürdük mantıyı. İnanamadım ama..." dedi.