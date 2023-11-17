MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. ARKA SOKAKLAR 649. BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE! Arka Sokaklar saat kaçta, bu akşam var mı? Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR 649. BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE! Arka Sokaklar saat kaçta, bu akşam var mı? Kanal D yayın akışı

17.11.2023 19:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar canlı izle ekranı dizinin hayranları tarafından sorgulanıyor. Yıllardır ekranlarda fırtınalar estiren dizi bu akşam 649. bölüm ile ekrana geliyor. Peki, Arka Sokaklar saat kaçta, bu akşam var mı? İşte Arka Sokaklar 649. bölüm canlı izle ekranı ve Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar 649. bölüm ekranı fenomen dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Eylül ayında 18. sezonuna başlayan dizi, cuma akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Kanal D'de yayınlanan sevilen dizi Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. 'Arka Sokaklar saat kaçta başlıyor' sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Arka Sokaklar 649. bölüm ekranı

ARKA SOKAKLAR SAAT KAÇTA, BU AKŞAM VAR MI?

Arka Sokaklar dizisi her hafta cuma akşamları yeni bölümü ile ekrana geliyor. Arka Sokaklar saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor. 18. sezonuna başlayan dizi bu akşam 649. bölümü ile ekrana gelecek.

ARKA SOKAKLAR 649. BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE!

Milyonlarca dolarlık uyuşturucuya el koyan ekibimiz Sadullah'ın kanadını kırmıştır. Ama Sadullah intikam almak için çok beklemeyecektir. Terör hücresi lideri Miran, Dilan'ın intikamını almak için kardeşi Baran'ı kullanıp yeni bir saldırı planlar. Mushab'ın adamı Fazıl, Metin'e kurduğu tuzaktan sonra Şule'nin peşine düşer.

180344987-arka-sokaklark

ARKA SOKAKLAR 648. BÖLÜM ÖZETİ

Arka Sokaklar Evreninde artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; aylar önce başlarına gelen büyük felaket, ekibin dağılmasına sebep olmuştur. Ekibin demirbaşlarından dört isim artık polis değildir. Gençler (Arda, Emre, Alper, Sinem) ufak tefek cezalarla kurtulsa da bir arada kalamamış, her biri farklı bir şubeye verilmiştir. Tüm bu olumsuzluklardan İstanbul da payına düşeni almıştır. Sokaklarda hayat, iyiler için çok zor, kötüler içinse çok kolay hale gelmiştir. Uyuşturucu, yolsuzluk, silahlı şiddet, kentin göbeğinde düzensiz gettolar, irili ufaklı mafyalaşma ve hepsi bir yana, iyiden iyiye yerleşmiş ‘kural tanımazlık’ artık şehrin tüm damarlarına sızmıştır.

ezgif.com-webp-to-jpg (6)

Daha düne kadar Rıza Baba’nın kullandığı odada şimdilerde, asayişten Ünal Baş komiser oturmaktadır. Ancak kendisi o koltuğu doldurabilecek nitelikte biri mi, bu oldukça şüphelidir. Diğer yandan Ünal’ın bir numarası genç komiser Kadir, kendince haklı sebeplerden ötürü Rıza’yı ve ekibi düşmanı bellemiştir. Aslında gözü pek, yiğit ve ‘doğru’ bir genç adamdır ancak, Ünal’ın aklına soktuğu yalanların etkisindedir. Rıza Baba ve ekibi, üzerlerindeki ölü toprağını silkeleyip, kendilerine oynanan oyunu bozmak için kolları sıvarlar. Ancak bu kez yol, her zamankinden çetindir.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Bir Derdim Var
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Üç Kız Kardeş
03:00 Aşk ve Umut
04:00 Poyraz Karayel

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklamaÜnlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama
Setlere geri dönüyor! Yeni partneri belli oldu Setlere geri dönüyor! Yeni partneri belli oldu
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin sorgularında dikkat çeken detaylar!Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin sorgularında dikkat çeken detaylar!
Anahtar Kelimeler:
arka sokaklar arka sokaklar yeni bölüm kanal d yayın akışı turu aktan
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul! Binlerce sıfır araç böyle görüntülendi

Yer İstanbul! Binlerce sıfır araç böyle görüntülendi

Meteoroloji'den 66 il için uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir...

Meteoroloji'den 66 il için uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir...

Memur ve emeklisi gün sayarken belli oldu: İki sınırın da altında!

Memur ve emeklisi gün sayarken belli oldu: İki sınırın da altında!

Emniyette polis dehşeti! Teknikeri öldürdü, kendini böyle savundu

Emniyette polis dehşeti! Teknikeri öldürdü, kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 5 bin TL’lik emekli ikramiyesi için yeni talimat! AK Partili vekillere şikayet yağdı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 5 bin TL’lik emekli ikramiyesi için yeni talimat! AK Partili vekillere şikayet yağdı…

Mucize besin: Kalp-damar sağlığını koruyor, bağırsakları çalıştırıyor!

Mucize besin: Kalp-damar sağlığını koruyor, bağırsakları çalıştırıyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.