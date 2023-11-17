ARKA SOKAKLAR 649. BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE! Arka Sokaklar saat kaçta, bu akşam var mı? Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar 649. bölüm ekranı fenomen dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Eylül ayında 18. sezonuna başlayan dizi, cuma akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Kanal D'de yayınlanan sevilen dizi Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. 'Arka Sokaklar saat kaçta başlıyor' sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Arka Sokaklar 649. bölüm ekranı

ARKA SOKAKLAR SAAT KAÇTA, BU AKŞAM VAR MI?

Arka Sokaklar dizisi her hafta cuma akşamları yeni bölümü ile ekrana geliyor. Arka Sokaklar saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor. 18. sezonuna başlayan dizi bu akşam 649. bölümü ile ekrana gelecek.

ARKA SOKAKLAR 649. BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE!

Milyonlarca dolarlık uyuşturucuya el koyan ekibimiz Sadullah'ın kanadını kırmıştır. Ama Sadullah intikam almak için çok beklemeyecektir. Terör hücresi lideri Miran, Dilan'ın intikamını almak için kardeşi Baran'ı kullanıp yeni bir saldırı planlar. Mushab'ın adamı Fazıl, Metin'e kurduğu tuzaktan sonra Şule'nin peşine düşer.

ARKA SOKAKLAR 648. BÖLÜM ÖZETİ

Arka Sokaklar Evreninde artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; aylar önce başlarına gelen büyük felaket, ekibin dağılmasına sebep olmuştur. Ekibin demirbaşlarından dört isim artık polis değildir. Gençler (Arda, Emre, Alper, Sinem) ufak tefek cezalarla kurtulsa da bir arada kalamamış, her biri farklı bir şubeye verilmiştir. Tüm bu olumsuzluklardan İstanbul da payına düşeni almıştır. Sokaklarda hayat, iyiler için çok zor, kötüler içinse çok kolay hale gelmiştir. Uyuşturucu, yolsuzluk, silahlı şiddet, kentin göbeğinde düzensiz gettolar, irili ufaklı mafyalaşma ve hepsi bir yana, iyiden iyiye yerleşmiş ‘kural tanımazlık’ artık şehrin tüm damarlarına sızmıştır.

Daha düne kadar Rıza Baba’nın kullandığı odada şimdilerde, asayişten Ünal Baş komiser oturmaktadır. Ancak kendisi o koltuğu doldurabilecek nitelikte biri mi, bu oldukça şüphelidir. Diğer yandan Ünal’ın bir numarası genç komiser Kadir, kendince haklı sebeplerden ötürü Rıza’yı ve ekibi düşmanı bellemiştir. Aslında gözü pek, yiğit ve ‘doğru’ bir genç adamdır ancak, Ünal’ın aklına soktuğu yalanların etkisindedir. Rıza Baba ve ekibi, üzerlerindeki ölü toprağını silkeleyip, kendilerine oynanan oyunu bozmak için kolları sıvarlar. Ancak bu kez yol, her zamankinden çetindir.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Bir Derdim Var

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Aşk ve Umut

04:00 Poyraz Karayel





