“Çıplak ayak” paylaşımına açıklama yaptı! Fatma Soydaş’a tutuklama talebi

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan içerik üreticisi Fatma Soydaş, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da gözaltına alınmıştı. Soydaş'ın sosyal medya hesapları için de erişim engeli kararı verilmişti.

TUTUKLAMA TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından SEGBİS üzerinden ifadesi alınan Soydaş, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

“MÜSTEHCEN İÇERİK PAYLAŞMADIM”

Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığına göre Fatma Soydaş, savcılık ifadesinde ücretli abonelik hesabında müstehcen içerik paylaşmadığını savundu.

Sosyal medyada kendisine aitmiş gibi gösterilen bazı görüntülerin yapay zekayla hazırlandığını ileri süren Soydaş, şu ifadeleri kullandı:

“Benim abonelik içeriklerimde herhangi bir müstehcen içerikli paylaşım yapmadım. O paylaşımları herkes benim yaptığımı sanıyor. Benim üzerimden yapılan yapay zeka fotoğraflarından dolayı herkes böyle sanıyor.”

“DÖRT PARMAKLI AYAK RESMİ YAPAY ZEKA”

Soydaş, tartışma yaratan fotoğraftaki ayağın dört parmaklı olduğunu ve görüntüdeki elbisenin de kendisine ait olmadığını belirtti:

“Yapay zeka ile yapılmış bir fotoğrafta dört parmaklı ayak resmi paylaşılmıştır. Orada görülen elbise bile benim elbisem değildir. Bu, benim üzerimden yapılan bir karalama ve insanları yanıltmaya yönelik paylaşımlardır.”

“AYAĞIMI DA PAYLAŞABİLİRİM” DEMİŞTİ

Fatma Soydaş daha önce ücretli abonelik hesabından yaptığı “çıplak ayak” paylaşımıyla tepki çekmişti. Soydaş, eleştirilerin ardından söz konusu hesabın kendisine ait özel bir abonelik sistemi olduğunu belirterek “İstediğim içeriği paylaşırım, ayağımı da paylaşabilirim” demişti.