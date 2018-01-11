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Arka Sokaklar dizisinde Şebnem Schaefer sürprizi

ARKA SOKAKLAR HABERLERİ | 11.01.2018 21:21 | Son Güncelleme 9 saat önce

Arka Sokaklar dizisi, Şebnem Schaefer'ı kadrosuna dahil etti.

Arka Sokaklar dizisinde Şebnem Schaefer sürprizi

Yapımını Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı 'Arka Sokaklar'da, manken Şebnem Schaefer konuk oyuncu oldu.

'Miss Germany 2006' güzellik yarışmasında ikinci olan Şebnem Schaefer, 'Arka Sokaklar’ın 12 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

Ünlü manken, fenomen dizide; eski Türkiye güzeli, alışveriş düşkünü, 'Şamil’in eşi 'Yelda' karakterine hayat verecek. Kanal D'nin beğeni ile izlenen dizisi, yeni bölümleri ile cuma akşamları ekrana geliyor.

Şebnem Schaefer arka sokaklar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
SEVEREK İZLİYORUMDA O KİŞİ BENCE KALICI OLMAZSA DAHA ÇOK SEVİNİRİM O ŞAHIS İTİCİ GELİYOR BANA FARKLI BİRİ GELSE AZ TANINMIŞ İTİCİ OLMAYAN BİRİSİ SEVİNİRİM AZDA OLSA
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