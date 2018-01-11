Arka Sokaklar dizisinde Şebnem Schaefer sürprizi

Yapımını Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı 'Arka Sokaklar'da, manken Şebnem Schaefer konuk oyuncu oldu.
'Miss Germany 2006' güzellik yarışmasında ikinci olan Şebnem Schaefer, 'Arka Sokaklar’ın 12 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak bölümünde izleyici karşısına çıkacak.
Ünlü manken, fenomen dizide; eski Türkiye güzeli, alışveriş düşkünü, 'Şamil’in eşi 'Yelda' karakterine hayat verecek. Kanal D'nin beğeni ile izlenen dizisi, yeni bölümleri ile cuma akşamları ekrana geliyor.
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